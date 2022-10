Quando inizia il serale di Amici? Retroscena, giudici, cast

La trasmissione Amici 2023 sarà uno degli appuntamenti serali dell’ anno, che terrà incolati al teleschermo milioni di telespettatori. Il format televisivo, infatti, è uno dei più affermati del piccolo schermo e ogni anno si rinnova attrraverso la scelta di giudici che, con le loro competenza , sono in grado di selezionari i talenti migliori e lanciarli verso una brillante carriera. Da Amici, infatti, sono usciti cantanti famosi che ancora oggi riscuotono un grande successo nazionale quali, ad esempio, Emma Marrone ed Elodie, star di alto profilo che con le loro canzoni conquistano fan di tutta Italia e in Europa. La scelta dei giudici, così come del cast, è un elemento principale affinchè la trasmissione possa garantire il solito successo e mantenersi su livelli molto alti di cultura per il numeroso pubblico.Maria De Filippi, infatti, ha sempre puntato sui giovani talenti per garantire quella televisione di qualità tanto auspicata da più parti, in completa contrapposizione a trasmissioni definite “trash” molto famose. E, tra i giudici di quest’ anno, vi potrebbero essere molte sorprese in grado di rendere ancora più “appetibile” la visione della trasmissione delle reti mediaset.

I giudici dell’ edizione di Amici 2023

Il talent show ideato dalla brillante conduttrice è arrivato alla sua ventiduesima edizione. Un successo costruito con pazienza e perseveranza e cha ha trovato riscontro nelle esigenze del pubblico, che cerca una televisione che non sia volgare o diseducativa. i ragazzi, infatti, attraverso questo format di grande rilievo, vengono spronati a dare il massimo e a mettere in risalto le proprie qualità in ogni campo, con la possibilità di intraprendere un percorso artistico importante. La De Filippi, per l’ edizione del 2023, aveva scelto di riconfermare gli stessi giudici che hanno contribuito, in maniera esponenziale, al successo della trasmissione, ossia Stefanio De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Ma le cose non stanno andando come dovrebbero e, forse, ci sarà la defezione proprio di Di Martino, uno dei pupilli, che ha ottenuto successo proprio grazie alla partecipazione dello show ideato dalla conduttrice.

La data di uscita

La data di uscita del serale è confermata nella finestra televisiva primaverile delle reti mediaset, precisamente su canale 5. Il trend della trasmissione sarà sempre quello uguale e vincente che ha trovato il favore di tutti in questi anni. Da queste selezioni di giovani talenti, infatti, uscirà un unico vincitore che dovrà passare attraverso il giudizio insindacabile dei giudici chiamati a svolgere questo delicato compito di selezione. Un lavoro molto impegnativo che, tuttavia, appassiona il pubblico di ogni età rendendo la trasmissione una delle più viste tra i palinsesti televisivi.

I retroscena e le novità

Per l’ edizione serale, che avrà luogo nel 2023, ci dovrebbero essere notevoli novità legate al cast e ai giudici. Il tutto è coperto da uno stretto riserbo , ma De Martino si è concesso, in questi giorni, ad una intervista molto interessante. Infatti, parlando con la rivista Vanity Fair, il ragazzo si è detto lusingato del coinvolgimento per quanto riguarda l’ edizione serale di Amici 2023. Tuttavia, l’ artista ha già fatto trapelare di essere molto impegnato in RAI e che questo potrebbe limitare, e di molto, la sua partecipazione alla trasmissione. Dunque la sua presenza sarebbe davvero in discussione, con la De Filippi che dovrà trovare un giudice all’ altezza, in sostituzione di uno dei personaggi più amati della passata edizione.