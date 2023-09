Quando inizia Striscia la notizia 2023: conduttori, veline, data inizio ufficiale

Striscia la Notizia 2023 inizia il prossimo 25 settembre 2023. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è pronto dunque a riprendersi la fascia pre serale di Canale 5 con i suoi soliti servizi irriverenti e la presenza di personaggi pronti a raccontarsi e a mettersi in evidenza come sempre. Al momento non sappiamo il nome dei conduttori del tg, anche se in molti si sbilanciano prevedendo il duo formato da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I nomi però sono tanti da quelli ovviamente di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti fino a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Ficarra e Picone, fino addirittura a Pio e Amedeo.

E le veline? Le veline sono da sempre una vera e propria istituzione del programma con grande curiosità del pubblico che vuole scoprire anticipatamente il loro nome. Al loro secondo anno di fila in questo ruolo ci saranno Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. Tra gli inviati vedremo Vittorio Brumotti e Valerio Staffelli tra gli altri. Tra le curiosità anche un nuovo sottotitolo per la trasmissione che si intitolerà La voce della veggenza.

Striscia la notizia, la storia del tg satirico

Striscia la Notizia va in onda dal 1988 e si appresta a vivere la stagione numero 36. Al 10 giugno scorso le puntate sono ben 7525. Il tg ha portato una nuova idea di informazione che alla sua uscita era stata presa con entusiasmo e cioè quella di raccontare il paese con ironia. Oggi il programma fornisce un vero e proprio servizio sociale con tantissime inchieste e molti personaggi coinvolti.

Siamo sicuri che anche quest’anno il programma sarà un successo con il pubblico che continua a esprimersi in maniera positiva di fronte alle telecamere, consapevole di essere di fronte a una trasmissione che riserva sempre sorprese. E a voi piace? La seguite? Siamo sicuri che è proprio così.