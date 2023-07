Quando uscirà Baki the Grappler 2? Trama, cast e data di uscita ufficiale

C’è grande attesa per l’uscita della serie d’animazione Baki the Grappler 2 con grande attesa di una fetta di pubblico molto particolare e cioè quella che ama gli anime. Sicuramente è un grande evento visto che ormai sono anni che è finita la prima stagione e a breve il pubblico potrà avere la soddisfazione di vedere come andranno avanti le avventure dei protagonisti.

Noto anche come Baki Hanma vedrà la sua stagione uscire in Italia su Netflix il prossimo 26 luglio con tante anticipazioni che stanno aumentando ancora di più la curiosità del pubblico di tutto il mondo. Noi non possiamo che aspettare e intanto raccontarvi tutto quello che sappiamo per una serie animata che ha conquistato tutto il mondo e che ci dimostra ancora una volta la bravura degli orientali nel fare queste cose.

Baki the Grappler 2, trama e cast

Baki the Grappler 2 è tratto da un anime che ha avuto grande successo soprattutto in Oriente e cioè Grappler Baki uscito tra il 1991 e il 1999 in forma di appendice sulla rivista Weekly Shonen Champion. Disegnato e scritto da Keisuke Itagaki ha visto anche l’arrivo di tre sequel molto seguiti. Dal manga sono state tratte due stagioni che sono arrivate in tutto il mondo. Nel 2000, addirittura, solo in Giappone è uscito il videogame per Playstation 2 dal titolo Grappler Baki: Baki Saidai no Tournament.

La trama racconta la storia di Baki Hanma un ragazzo che è molto bravo e preparato per quanto riguarda i combattimenti. Così decide di iniziare a frequentare il mondo della lotta da strada per farsi una carriera. Arriva però la tragedia quando sua mamma Emily viene uccisa da Yujiro suo padre. L’obiettivo della sua vita a quel punto diventa affrontare il genitore e ucciderlo. Da questo pretesto iniziano una serie di battaglie con il ragazzo che sogna di vendicare la tanto amata mamma.

La regia della serie animata è stata affidata a Toshiki Hirano mentre la sceneggiatura è di Tatsuhiko Urahata per lo Studio Graphinica. La prima messa in onda è arrivata nel 2018 su Tv Tokyo mentre in Italia è arrivato direttamente attraverso la piattaforma di streaming Netflix. Nella seconda stagione rivedremo tanti personaggi che hanno fatto la storia di questa serie ovviamente a partire da Baki per arrivare a Yujiro, Jack, Orochi Doppo, Katsumi Orochi e molti altri ancora.

Netflix si dedica agli anime

Con questa ennesima nuova uscita viene dimostrata l’attenzione di Netflix per la cultura del fumetto asiatico. Sono numerosi i film che ci permettono di comprovare l’attenzione del servizio streaming per una fetta molto cospicua del suo pubblico. L’obiettivo è quello di far crescere sempre di più gli abbonati a fronte di un’attenzione per ogni tipo di target.

In un mondo dominato da internet, unico mezzo che i giovani conoscono, ignari il più delle volte di radio, tv e cinema, Netflix cerca di prendersi una sorta di monopolio per conquistare le loro attenzioni. Ovviamente il catalogo legato agli anime giapponesi è vastissimo e pronto a prendere un pubblico sempre nuovo e intelligente nella sua applicazione.