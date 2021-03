Quanto costa costruire una casa?

Ecco a quanto ammonta il costo complessivo di una casa

Volete costruire la vostra casa da zero, senza prendere in considerazione gli stabili già edificati e pronti per essere acquistati? Niente paura, continuando a leggere scoprirete tutto quello che c’è da sapere in merito alla costruzione di una casa grande circa 100 mq. Indicativamente, infatti, è la dimensione standard che di solito le persone preferiscono quando devono progettare il proprio focolare. In questi mq è compreso anche il giardino. In ogni caso, comunque, è bene ricordare che il costo qui indicato è una stima generale e non una cifra fissa e unica per tutti.

Andando per ipotesi, potremmo dire che per edificare una casa da zero, la cifra di partenza può variare dagli 800 ai 1.400 euro al mq. Questo valore può variare a seconda che vogliamo un appartamento a due piani oppure no. In totale, una villetta di 100 mq a due piani va dai 160mila ai 270mila euro; mentre se è una villetta a un piano il prezzo va dagli 80mila ai 140mila euro.

In questo prezzo finale, sono compresi tutti i costi di progettazione e lavorazione di base che chiunque voglia costruire una casa deve affrontare. Ve li riportiamo qui sotto:

Lavori di costruzione ed esempio di costo per 100 mq

Progettazione e direzione lavori: 5.28 euro

Scavi e movimenti terra: 2.640 euro

Fondamenta: 5.280 euro

Strutture in cemento armato: 23.760 euro

Sottofondi, massetti, vespai: 13.200 euro

Tetto: 13.200 euro

Coibentazione e abitamento: 2.640 euro

Murature e tavolati: 10.560 euro

Intonaci: 7.920 euro

Canne fumarie e fognature: 2640 euro

Pavimenti, rivestimenti, zoccolini: 10.50 euro

Serramenti e infissi: 14.520 euro

Opere in pietra/marmo: 2.640 euro

Opere in ferro: 2.540 euro

Verniciature e tinteggiature: 2.640 euro

Impianto di riscaldamento e condizionamento: 7.920 euro

Impianto idrosanitario: 3.960 euro

Impianto elettrico: 6.600 euro

Costo totale per costruzione casa: 132.000 euro + IVA

A queste cifre vanno comunque aggiunte quelle relative agli altri costi previsti per eventuali rifiniture e migliorie, per esempio del giardino, della verniciatura interna e molto altro.