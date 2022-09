La salute dei denti è di fondamentale importanza per una questione di serenità e per evitare il disagio con gli altri. Tuttavia in molti si frenano per una questione economica. In vero con meno di 250 euro è possibile effettuare una corretta igiene orale. Andiamo quindi a vedere insieme quanto costa la pulizia dei denti, dal dentista, a casa ed eventualmente con anestesia.

Costo pulizia denti, quali i fattori che lo influenzano

Prima di analizzare i vari costi a seconda della necessità, c’è da considerare l’elenco dei fattori che incidono sulla fattura presentata dai dentisti al paziente. Anzitutto bisogna sottoporsi ad una visita preventiva, che alcuni specialisti si lasciano pagare, per capire quali sono le eventuali problematiche del cavo orale.

In secondo luogo anche la tecnica utilizzata può avere un costo differente, gli ultrasuoni hanno un costo maggiore della pulizia con polvere di bicarbonato. Oppure il laser costa di più della levigatura delle radici. Non da meno anche la durata della pulizia incide sulla somma finale: più la seduta dura e più aumenta la parcella. Occorre altresì evidenziare che anche la città dove si svolge la pulizia dei denti fa la differenza: nelle grandi metropoli le competenze professionali costano molto di più.

Pulizia dei denti dal dentista, quanto costa

In media, andare da un dentista richiede una somma che oscilla tra i 50 euro e i 200 euro, a seconda della tecnica che si sceglie e delle tariffe del dentista. Cambia anche tutto in base alla gravità della situazione, ad ogni modo necessita andare dal dentista almeno un paio di volte l’anno per mantenere puliti i propri denti.

Pulizia denti costo a casa

Se non si vuole andare dal dentista, è possibile tentare i rimedi fai da te. Si consiglia a priori l’uso di un dentifricio sbiancante, il cui costo si aggira intorno ad un paio di euro. È possibile poi creare una pasta a base di limone, sale e bicarbonato, il che ha un costo davvero irrisorio perché si tratta di ingredienti che si hanno in casa. Immancabile per la pulizia dei denti è il filo interdentale, che ha un costo di circa 2-3 euro a seconda della marca. Esistono poi anche trattamenti fai da te, come quelli al carbone, kit che si acquistano in negozi o anche online e che hanno un costo tra i 5 e i 10 euro.

Pulire i denti con anestesia quanto costa?

Una pulizia dei denti molto profonda, che in termini tecnici prende il nome di levigatura radicolare, ha un costo molto più esoso di quelli visti poc’anzi. È infatti opportuno evidenziare che si tratta di una tecnica precisa e accurata, che viene effettuata con anestesia locale per cercare di dare il massimo confort al paziente. Ad ogni modo, parliamo di una tecnica che rimuove ii tartaro sotto le gengive, la plastica batterica ed ogni residuo di sporco più nascosto. Nel caso di questa particolare forma di pulizia dentale, quantomeno in Italia, il costo medio sale sulle cifre a tre zeri, e si parla di una tariffa che oscilla tra i 1000 e i 1700 euro.