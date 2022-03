Quanto costa mantenere una moto: tutte le spese da considerare

Stai pensando di acquistare una moto ma vorresti avere prima di tutto un quadro completo delle spese che dovrai sostenere per mantenerla? Effettivamente, prima di procedere con l’acquisto ci si dovrebbe sempre preoccupare di tale aspetto, perché il prezzo della moto in sé rappresenta solo la prima parte dei costi da considerare. Per utilizzare e mantenere il mezzo infatti si devono sostenere delle spese non indifferenti, che conviene conoscere sin dall’inizio in modo da capire se valga la pena compiere tale investimento.

Vediamo allora insieme quanto costa mantenere una moto, tra assicurazione, bollo e manutenzione.

L’assicurazione: tra RC obbligatoria e garanzie accessorie

Una delle voci di spesa che incidono maggiormente è senza dubbio quella relativa all’assicurazione, anche se fortunatamente al giorno d’oggi è possibile trovare la polizza moto online e risparmiare in modo piuttosto importante grazie ai comparatori. Il premio da pagare è variabile e dipende da molti fattori, come il valore del mezzo, la sua cilindrata e la classe di merito di appartenenza dell’assicurato. Di certo, l’assicurazione implica una spesa non indifferente che occorre considerare e converrebbe, proprio per questo, calcolare un preventivo ancora prima di compiere l’acquisto. Attenzione, poi, perché così come avviene per le auto anche nel caso delle moto non vale la pena stipulare una polizza che include esclusivamente la RC obbligatoria. Per tutelarsi conviene aggiungere al pacchetto tutte le garanzie accessorie utili, in modo da avere una buona copertura in caso di incidente.

Il bollo moto: la tassa di proprietà

Un altro costo che bisogna considerare è quello relativo al bollo moto, ossia alla tassa di proprietà che tutti i possessori di un ciclomotore sopra i 50 cc sono tenuti a pagare. A differenza di quello previsto per le auto, il bollo moto ha un importo inferiore: la spesa da sostenere dunque è contenuta ma a a finire nel paniere dei costi e vale comunque la pena considerarla. Anche in tal caso, il costo varia in base ad alcuni fattori come la regione di residenza, la cilindrata del veicolo e la sua classe ambientale.

La revisione periodica obbligatoria

Anche per la moto è obbligatorio effettuare la revisione, perché in caso contrario si rischiano importanti sanzioni amministrative oltre che problemi con l’assicurazione. Le regole sono le stesse: la revisione della moto deve essere fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente con cadenza biennale. Nel 2022, il costo è pari a 54,9 euro se ci si rivolge alla Motorizzazione Civile e di 79 euro se invece si va prezzo un centro privato autorizzato.

Il carburante

Tra le voci di spesa che incidono maggiormente troviamo anche i costi per il carburante. Anche questi naturalmente dipendono da quanto si utilizza il mezzo, dalla sua cilindrata, dal tipo di alimentazione e via dicendo. Parliamo di una spesa che è difficile preventivare ma che non ci si può certo permettere di sottovalutare, specialmente al momento della scelta della moto da acquistare. Ci sono infatti modelli che consumano sicuramente più di altri e questo è un dettaglio che può fare una grande differenza.