Quanto costa partorire in America? Casareo, New York, assicurazione

Quanto mi costa partorire in America? Questa è una delle domande più frequenti da parte di coloro che vogliono che i propri figli possano nascere negli Stati Uniti. Partorire negli USA, infatti, può essere un ‘ opportunità in più che si vuole dare ai futuri nascituri, in quanto potranno usufruire, se nati da stranieri, di un doppio passaporto e di agevolazioni, se vorranno continuare a vivere in America. Lo stato di New York è quello più gettonato, soprattutto dai migranti, per far nascere i propri eredi. Tuttavia, questo stesso stato detiene il record di uno dei più costosi d’ America in cui far nascere i propri figli, anche se i prezzi cambiano da distretto a distretto. Tutto dipende anche dall’ assicurazione che deve ricoprire le spese mediche, ma c’ è da dire che i prezzi hanno subito un’ impennata tale che partorire in questo distretto sembra essere davvero un affare solo per ricchi.

Costo parto usa: i costi proibitivi

Si sa che il momento del parto per una coppia è uno degli istanti più felici che segnerà per sempre la convivenza tra marito e moglie e significherà la creazione di una vera e propria famiglia. In America, purtroppo, tutto sembra avere un costo, e per di più molto elevato. Basti pensare ad un fatto di cronaca avvenuto proprio recentemente, dove una coppia si è vista addebitare sul proprio conto un’ onorario di quasi 40000 dollari perchè l’ assicurazione non copriva il “primo contatto” tra la madre e il figlio, ossia un semplice abbraccio. Una situazione che ha generato rabbia e indignazione, che non rappresenta un fatto isolato. Infatti, far nascere un bambino in America ha dei costi molto elevati, non accessibili a tutti, e bisogna avere un conto in banca molto cospiquo per far venire al mondo un erede.

Le spese non sostenibili dalla maggior parte della popolazione

Dagli anni ’90 ad oggi, la spesa relativa alla nascita di un figlio, in America, si è letteramente triplicata. I costi delle infrastruttre ospedaliere statunitensi, infatti, non sono alla portata di tutti e gli esborsi alla maternità risultano essere maggiori rispetto a quelli di un qualsiasi paese europeo. Basti pensare ad un taglio cesareo, dove in America ha un addebito che si aggira intorno ai 15000 euro, mentre in Francia 6 mila e in Inghilterra addirittura 4 mila. In paesi come in Irlanda, la nascita di un bambino non è legata ad alcuna remunerazione, in quanto completamente gratuita.

Le cifre richieste dagli ospedali statunitensi

Questa disparità rispetto agli ospedali mondiali è stata oggetto di inchiesta da parte dei più noti quotidiani. Il New York Times, infatti, ha evidenziato come il “pacchetto completo” richiesto per la nascita della prole si aggiri intorno ad una cifra pari a 30 mila dollari se il parto è naturale. Tutt’ altro discorso se si dovrà ricorrere ad un taglio cesareo, la cui spesa aumenta e può arrivare anche ad un massimo di 50 mila dollari. Cifre che non possono essere coperte in toto dall’ assicurazione, soprattutto per quanto riguarda le donne che praticano lavori indipendenti.