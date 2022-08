Quando esce il film Immenhof 2? E’ in programma stasera su Rai 1 Immenhof – L’avventura di un’estate” il primo appuntamento con quello che sarà un sequel del quale, infatti, è stato realizzato anche il secondo capitolo “Immenhof – la grande promessa” in programma sempre su Rai 1 il 22 agosto prossimo.

Questo secondo appuntamento rappresenta una risposta al pubblico che ha manifestato grande interesse per le vicende legate all’allevamento di cavalli e alle ragazze che si prendono cura degli animali con grande passione.

La trama

Immenhof 2 è incentrata sulla storia di Cagliostro, un cavallo traumatizzato, del quale si occuperà Lou che, grazie alla sua particolare sensibilità, dimostra di avere grandi capacità con i cavalli. Ed è Lou insieme ad Emmie ad occuparsi dell’allevamento di famiglia, con l’aiuto di una maldestra cugina Josy, troppo cittadina per sapere come approcciare alla vita di campagna e soprattutto con i cavalli.

Cagliostro era stato avvelenato e le ragazze lo mettono in un posto sicuro dell’allevamento, lontano dagli altri animali e da occhi indiscreti. Ma la scoperta di orme vicino al cavallo fanno capire alle ragazze che il posto non è sicuro come credevano. E Lou, decisa a proteggere lo stallone, sceglie di fuggire con lui…

Il cast

Ad impersonare Lou è Leia Holtwik. Un personaggio singolare, anche un po’ schivo almeno con le persone, capace però di grandi cose con i cavalli. Emmie, invece, è la sorella più piccola di Lou, ed è messa in scena dall’attrice Ella Paffgen. Si trattta di una ragazzina estroversa allegra e molto socievole anche lei con una grande passione per i cavalli. Sono tre le sorelle del film, c’è anche Charly, ma quest’ultima non compare nella pellicola perché s’è trasferita in città per studiare. In aiuto nell’allevamento perciò arriva la cugina delle ragazze, Susy, interpretata da Caro Cult, per niente avvezza ad avere a che fare con i cavalli, decisa però ad aiutare le sue cugine a portare avanti Immenhof e farlo diventare un centro di ippoterapia.

Dove è ambientato

Si tratta di un film tedesco girato in Baviera. E’ stato scritto e diretto dalla regista e attrice americana Sharon von Wietersheim. “Le persone si erano commosse fino alle lacrime con il primo film – ha detto la regista Sharon von Wietersheim -. La maggior parte di loro si è rispecchiata nella storia, in grado di trattare temi universali come il perdono, l’amore e la speranza. Per il seguito, fedeli alla trilogia di film degli anni Cinquanta, abbiamo pensato a un perfetto mix di elementi drammatici e comici, al quale associare la sottotrama dei cavalli islandesi”.

I due film sono tratti dalla serie Immenhof presentati nelle sale cinematografiche tra il 1955 e il 1974. Ma le due pellicole che verranno riproposti sulla Rai nei prossimi giorni non chiuderanno le avventure nell’allevamento in Baviera.

Sembra infatti sia già in cantiere un terzo appuntamento del quale Sharon von Wietersheim ha già ultimato la sceneggiatura. D’altro canto l’interesse dimostrato per il secondo appuntamento con il sequel, dopo il successo ottenuto con il primo capitolo, fanno presagire un grande successo anche per una probabile, stagione numero 3.