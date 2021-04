Quando esce La casa di carta 5? Anticipazioni, trailer, trama, cast, streaming

Tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione de La casa di carta

La casa di carta è una serie tv spagnola, nonché titolo di punta della piattaforma streaming Netflix. Al momento, la quinta stagione è in lavorazione e i fan di tutto il mondo si stanno chiedendo quando potranno rivedere i propri beniamini sullo schermo. Purtroppo, a causa del Covid-19, le riprese hanno ritardato a iniziare, per cui anche i nuovi episodi dovranno farsi attendere.

Nessuna data ufficiale è stata annunciata per adesso, anche se – come sempre succede in questi casi – sono tante le voci di corridoio che si stanno rincorrendo. Inizialmente, si era parlato di un possibile arrivo della Stagione 5 a inizio aprile, subito smentito, mentre adesso un altro rumor la darebbe disponibile per settembre. Tuttavia, è bene tenere presente che, finché il colosso dello streaming non si esprimerà in merito, queste anticipazioni non sono da considerarsi valide.

Ad ogni modo, non disperate, perché tra le poche notizie certe emerse finora, è confermato che potremmo vedere La casa di carta 5 massimo entro la fine del 2021.

La casa di carta – Trama e cast

La casa di carta racconta la storia di una banda di uomini e donne che ha messo in atto un piano davvero originale e senza precedenti: irrompere nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid, far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino.

L’ideatore di questa impresa è “il Professore“, che ha selezionato i membri del gruppo stando attento a scegliere persone con precedenti penali, che non avessero nulla da perdere. Ciascuno di loro, durante la rapina, agisce vestito di rosso indossando una maschera del pittore spagnolo Salvador Dalí.

Sono tantissimi i protagonisti de La casa di carta, eccoli elencati qui: Úrsula Corberó (Silene Oliveira/Tokyo), Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisbona), Álvaro Morte (Sergio Marquina/Il Professore), Paco Tous (Agustín Ramos/Mosca), Pedro Alonso (Andrés de Fonollosa/Berlino), Alba Flores (Ágata Jiménes/Nairobi), Miguel Herrán (Aníbal Cortés/Rio), Jaime Lorente (Daniel Ramos/Denver), Ester Acebo (Mónica Gaztambide/Stoccolma), Enrique Arce (Arturo Román), Darko Peric (Yashin Dasáyev/Helsinki), Roberto García Ruiz (Dimitri Mostovoi/Oslo), Hovik Keuchkerian (Bogotà), Rodrigo de la Serna (Martín Berrote/Palermo), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Luka Peroš (Marsiglia), José Manuel Poga (César Gandía) e Mario De la Rosa (Raúl Suárez).