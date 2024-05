Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia?

Oltre alla gloria, quanto vale la vittoria della finale di Coppa Italia in termini economici? Entriamo nel dettaglio e scopriamo questa incredibile curiosità.

Proprio ieri sera è andata in scena la finale di Coppa Italia, il match che cosi come ogni anno, anche per questo 2024 ha visto scontrarsi le ultime due squadre, che di partita in partita, hanno eliminato le avversarie, aggiudicandosi l’incontro finale.

Ad avere trionfato è stata la Juventus di Massimiliano Allegri, la squadra bianconera ha avuto la meglio sull’Atalanta di Gasperini per un 1 gol a 0. Il merito è stato dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic che ha segnato il gol dopo quattro minuti dall’inizio della partita. Questo per la Juve è il quindicesimo successo con l’allenatore Massimiliano Allegri che diventa il tecnico più vincente della storia nella competizione.

Ma la vera domanda che oggi ci viene da porci è la seguente: a quanto ammonta la vittoria in termini economici di chi trionfa in Coppa Italia? Scopriamo le cifre.