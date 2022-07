Quanto guadagna Cicciogamer89? Al minuto, in un mese

Mirko Alessandrini, meglio come conosciuto sul web come “youtube cicciogamer89″, è uno degli youtuber più famosi e seguiti in Italia ed anche uno dei più pagati e che guadagna di più grazie ai suoi video cicciogamer89, in cui si partla di videogiochi. Il suo settore è quello dei videogiochi, pertanto, se sei appassionato del settore di certo lo conoscerai. In questo articolo ti parleremo un po’ di lui e ti sveleremo quanto, la sua passione per i videogiochi, lo porta a guadagnare.

Chi è CiccioGamer

Come vi abbiamo già anticipato CiccioGamer, all’anagrafe Mirko Alessandrini, è uno youtuber fra i più ricchi d’Italia. Il suo canale YouTube, ad oggi, vanta la bellezza di 3 milioni di iscritti. Sono prevalentemente persone appassionate del mondo dei videogiochi di cui, CiccioGamer, è uno dei massimi esperti.

Mirko Alessandrini è nato il 27 gennaio del 1989 nella capitale d’Italia, Roma, dove vive tutt’ora. È diventato famoso su YouTube grazie alla sua passione per i videogiochi che per lui i videogiochi non hanno segreti, anche là dove al loro interno fossero presenti contenuti a pagamento o particolari, è sempre riuscito a svelarli e ad aggirarli. Il suo pubblico è una nicchia molto giovane, ma il suo apprezzamento va oltre quella fascia di età tanto da essere diventato, non solo uno youtuber popolarissimo, ma anche un youtuber tra i più pagati in assoluto.

I guadagni su YouTube

Mirko Alessandrini, in arte cicciogamer89, ha aperto il suo canale YouTube nel 2012, la vera popolarità è il successo arriva nel 2015, quando arriva a contare un milione di iscritti sul suo Canale. L’artefice della cura e dei dettagli della sua comunicazione attraverso YouTube è solo ed esclusivamente lui punto il suo logo è un paguro è il suo motto è “Hakuna Matata ragazzi”.

Il suo Canale costantemente aggiornato è ricco di collaborazione, prima fra tutte quelle con suo fratello conosciuto come Jok3R. Anche lui ha un canale di tutto rispetto, ma di certo non come quello di suo fratello Mirko e, anche lui, si occupa prevalentemente di videogiochi.

Ma quanto frutta davvero questo lavoro di youtuber? E Questa forte passione per i videogiochi e? Si stima che, ad oggi, CiccioGamer abbia un patrimonio che va oltre le 200 mila euro, per la precisione 213 mila euro nette di patrimonio. Nel corso degli anni pare che abbia accumulato un patrimonio complessivo di quasi 3 milioni di euro, guadagnando circa 15.000 euro mensili. Inoltre, CiccioGamer, ha scritto anche diversi libri sia relativi alla sua persona, sia guide per i videogiochi quindi anche da qui a tratto un notevole profitto.

Gli atti di bullismo

In più occasioni Mirko si è trovato a dover fare i conti con i bulli a causa del suo aspetto fisico. Il primo episodio risale all’incirca al 2016 quando, al Romics, un ragazzo, poi identificato dalla sorveglianza, li tirò in faccia un cornetto con la Nutella. È stato proprio quell’episodio a spingere Mirco a confessare i suoi problemi di salute legati alla obesità e negli anni successivi, il ragazzo, si è sottoposto ad un intervento di addominoplastica molto delicato, che ha potuto fare grazie agli ingenti guadagni derivanti dal suo canale YouTube.