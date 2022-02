Il panorama televisivo italiano propone dei professionisti del settore che, nel corso degli anni, riescono a ritagliarsi un ruolo di spessore in grado di garantire acclamazione e successi in quantità industriale. Tra questi c’è, senza ombra di dubbio, Gerry Scotti, un conduttore televisivo che ha influenzato enormemente la qualità dei format apparsi sul reti Mediaset nel corso degli ultimi decenni. La sua presenza costante porta, quindi, a farsi una domanda: quanto guadagna Gerry Scotti in un anno? Prima di approfondire questo aspetto economico, occorre fare il punto della situazione sull’escalation professionale del conduttore televisivo sottolineando quelle che sono state le tappe più importanti in tal senso.

Gerry Scott, una carriera pieni di successi che vanno dalla radio alla TV

Virginio Scotti nasce a Camporinaldo il 7 agosto del 1956. Il trasferimento a Milano con la propria famiglia coincide con la frequentazione della facoltà di Giurisprudenza locale. Tuttavia, Virginio preferisce interrompere gli studi quando mancano due esami alla laurea per buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Sebbene trovi un impiego stabile, Virginio è attratto dal mondo dello spettacolo, a tal punto che lascia l’attuale mansione per iniziare una collaborazione con Radio Milano International e Radio DeeJay. Gerry comincia ad acquisire una certa notorietà; in aggiunta a ciò, entra in contatto con alcune celebrità dell’epoca che lo conducono verso la platea televisiva.

Gerry Scotti inanella una conduzione dopo l’altra valorizzando, con il suo talento naturale, quiz show di vario tipo come Passaparola, Chi vuol essere milionario e Caduta Libera. A ciò, poi, si aggiungono altri format come Paperissima e La Corrida, show portato alla ribalta dal compianto Corrado. Il carisma e l’influenza positiva che esercita sul rendimento degli ascolti televisivi proietta Gerry Scotti anche verso la partecipazione ad un talent particolarmente seguito su Canale 5, ossia Tu si que vales. Pertanto, vien da sé che lo stipendio Gerry Scotti sia enormemente cresciuto nel corso di questi anni.

Quanto guadagna Gery Scotti in un anno?

Stando ad alcune stime attendibili, le cifre relative a Gerry Scotti stipendio sono alquanto significative. Difatti, si parla di un introito annuo pari a 10 milioni di euro. Lo stipendio Gerry Scotti 2017 – così come quelli degli anni a seguire – ha sempre fatto registrare dei valori importanti. Quindi, è lecito chiedersi anche “Gerry Scotti quanto guadagna al minuto?”. In questo caso, il calcolo di rito porta ad affermare che il jerry guadagno ogni sessanta secondi è pari a 19 euro.

Ad ogni modo, va precisato che i guadagni del popolare conduttore televisivo provengono anche da altri canali. Basti pensare che lo Studio Michelangelo di Cologno Monzese è di sua proprietà. Inoltre, il suo profilo viene scelto costantemente per promuovere prodotti di qualunque specie attraverso spot televisivi e radiofonici. In altre parole, il suo volto e la sua dialettica sono oro colato per quelle aziende che vogliono andare sul sicuro quando si tratta di sponsorizzare un articolo piuttosto che un altro. Le previsioni per il futuro professionale di Gerry Scotti appaiono estremamente rosee, per cui ci sarà sicuramente un ulteriore incremento del suo patrimonio.