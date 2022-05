Quanto guadagna un commercialista? In proprio, in Svizzera, con uno studio

Dicono che se fai il lavoro che ti piace non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita; per quanto questa frase possa suscitare consensi oppure obbiezioni, l’unica cosa su cui siamo tutti d’accordo è che lavorare serve a guadagnare. Proprio a tal proposito, ci concentriamo oggi sulla professione del commercialista per capire un commercialista quanto guadagna in media a seconda del luogo e delle sue possibili varianti.

Cosa fa un commercialista

Se ti stai chiedendo nello specifico cosa fa il commercialista che senti tanto nominare dalle persone, è bene che tu sappia che un commercialista svolge generalmente consulenze e attività per privati, aziende o altre imprese, in merito agli adempimenti fiscali e contabili, diritto societario, fallimentare e del lavoro.

Proprio per questo si tratta di una figura professionale molto richiesta, in quanto che si tratti della compilazione della dichiarazione dei redditi, del controllo della contabilità di una attività, della redazione di bilanci o altro, sono moltissime le persone che si rivolgono a un commercialista. Non a caso, il numero commercialisti in Italia è abbastanza elevato, e nel fare tra questi la scelta migliore è importante sapere anche quanto costa un commercialista per un privato, ovvero una cifra che a seconda dei casi si aggira tra i 100€ e i 700€.

Quanto guadagna un commercialista dipendente o autonomo

La domanda ora è: quanto guadagna un esperto contabile? La risposta non è univoca poiché lo stipendio commercialista può dipendere da diversi fattori. In ogni caso è possibile affermare che lo stipendio di un commercialista si aggiri in media attorno ai 2.500€ mensili; è anche vero che un professionista con esperienza da anni nel settore può arrivare a guadagni commercialista fino a 6.000€ al mese.

Sempre in merito al commercialista guadagno, è importante fare una distinzione: ovvero quella fra un lavoratore dipendente e un libero professionista. Nel primo caso, il professionista che lavora in uno studio, percepisce un fisso mensile concordato; un commercialista che invece lavora come libero professionista gestendo autonomamente le proprie entrate, o collabora in uno studio con altri coolleghi, avrà un guadagno commercialista che dipende direttamente da quanti clienti trova e quali servizi svolge per loro.

In base a questa distinzione ci sarà un commercialista stipendio diverso su base mensile; uno potrà contare su un fisso, l’altro potrà accrescere la propria attività in alcuni momento e avere periodi di minor lavoro in altri. Su base annuale, quindi, le due figure potrebbero avere entrate anche molto diverse. Mediamente però rientrano fra una fascia che va dai 33mila ai 49mila euro annui.

Quanto guadagna un commercialista in Svizzera

È importante soffermarsi anche su un altro aspetto, ovvero su quanto guadagna commercialista in Svizzera, poiché si tratta di uno dei lavori meglio retribuiti in quelle zone. Lo stipendio medio commercialista in Svizzera annuale, si aggira attorno a 87.500 CHF, circa 80.400€, fino a raggiungere anche 174.000 CHF, ovvero circa 170.000€.

Come si diventa commercialista

Per fare il commercialista oggi o lavorare da un commercialista, occorre la giusta istruzione che consiste in una laurea triennale in Economia e Gestione aziendale, più la laurea magistrale di specializzazione. Dopodiché, è necessario passare il concorso pubblico per l’iscrizione all’albo dei commercialisti e ottenere il tesserino. Fondamentale è anche il praticantato, poiché ogni commercialista tirocinante deve fare almeno 3 anni di esperienza presso un commercialista regolarmente abilitato alla professione.

Per ciò che riguarda praticanti commercialisti retribuzione, è necessario sapere che il periodo di praticantato non viene retribuito poiché visto come attività di formazione professionale al cui termine viene assegnato un certificato che attesta le attività svolte. Solo successivamente a questo, il lavoro che si andrà a svolgere porterà a dottore commercialista stipendio, che grazie all’esperienza potrà aumentare nel tempo.