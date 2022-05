Quanto guadagna un doppiatore? Famoso, alle prime armi, in Italia

Sogni di diventare un doppiatore? Non possiamo darti torto. Chi non vorrebbe prestare la voce ai divi hollywoodiani, chi non vorrebbe doppiare pezzi rimasti nella storia del cinema come il monologo de “Il gladiatore” a cui Luca Ward (uno dei doppiatori italiani più conosciuti e apprezzati) presta la voce. Ma come si diventa doppiatori? E quali guadagni si possono raggiungere facendo il doppiatore? Vediamolo insieme nelle righe a seguire.

Cosa fa il doppiatore

Il doppiatore è colui che riesce a dare voce agli attori internazionali, affinché il grande pubblico posso fruire il film nella propria lingua e affinché riesca ad entrare in sintonia con il personaggio, in modo da comprenderne carattere e dinamiche.

Si può doppiare davvero ogni pellicola: dallo spot, ai cartoni animati, passando dalle serie tv fino al più classico film. Può essere considerato come un attore o un’attrice che si sente ma non si vede. Il suo lavoro, detto doppiaggio, costituisce un elemento centrale per la perfetta riuscita della pellicola.

Ad ingaggiarlo per lavorare come doppiatore sono le case di produzione cinematografiche, televisive o giornalistiche.

Nello specifico, il lavoro del doppiatore, consiste nel recitare un copione (seppur senza telecamere) che permetta alla pellicola di essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto deve essere distribuito. Ore e ore di lavoro davanti al microfono, entrando in perfetta sintonia con il personaggio, per dare una resa della produzione, il più naturale possibile.

Come diventare doppiatore

Il percorso per fare il doppiatore è piuttosto lungo e fatto di tanta gavetta. La formazione che sarebbe meglio possedere, dovrebbe partire da una buona base di recitazione. È bene dunque iniziare fin da piccoli con corsi di teatro qualificati, per poi iscriversi, laddove ci sia una vera propensione per il mestiere, alla scuola di arte drammatica, all’interno della quale frequentare corsi specifici di doppiaggio.

Terminata la scuola ci si rimboccarsi le maniche e si inizia con il lungo percorso di gavetta. Questo passaggio, come per ogni mestiere, è fondamentale per poter diventare un ottimo doppiatore. È grazie alla gavetta infatti che la propria tecnica viene affinata, migliorando la dizione e entrando a contatto con personaggi dalle diverse personalità e dai diversi generi.

Una volta finito il percorso di studio il doppiatore, di norma, si iscrive e dunque si lascia affiancare da un’agenzia, che gli procura possibilità di fare provini per doppiatori e anche esperieza sul campo.

Quanto Guadagna un Doppiatore

Il doppiatore guadagna attraverso dei gettoni di presenza. Il suo rapporto di lavoro, in genere, si configura come quello di un freelance, dunque partita IVA, ma regolato dal CCNL di riferimento che va a stabilire delle regole base che indicano il modo in cui i compensi vanno stabiliti e conteggiati.

Quindi esiste un vero e proprio tabella relativa che indica i compensi del doppiatore.

In Italia i doppiatore guadagnano esattamente: un gettone di 58,36€ per ogni singolo copione, a cui va ad aggiungersi un compensi di circa 1,90€ per ogni singola riga di copione recitata se si tratta di cinema. 1,60€ per una serie TV, 1,25€ per un cartone animato.

Questo è il compenso di un doppiatore alle prime armi, uno qualificato è destinato ovviamente a veder elevato il compenso in maniera considerevole: un doppiatore di una certa fama può guadagnare anche 10.000€ al mese.