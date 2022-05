Quanto guadagna un geometra? Al mese, in Svizzera, di cantiere

Una professione ancora molto ambita ed interessante quella del geometra, visto anche l’apprezzamente dal punto di vista delle iscrizioni degli studenti a questo percorso di studi quinquennale.

Sarà forse per la diversità di sbocchi occupazionali che offre, sta di fatto che il numero di iscritti in Italia ha una buona media.

Si può praticare la professione sia come dipedente (pubblico o privato), sia come libero professionista. Come accennato i percorsi di studio che si possono intraprendere sono molteplici, tanto da poter affiancare i diversi professionisti affini del settore, in maniera versatile.

Ma qual è il modo migliore per diventare geometra? Esiste un percorso di studi ad hoc per poterlo fare? La risposta, ovviamente, è affermativa e se siete curiosi di conescerlo e di sapere quale potrebbe essere lo stipendio geometra, continuate pure nella lettura.

Chi è il geometra e qual è il suo ruolo?

Il geometra è una figura professionale che lavora nell’ambito del settore topografico, edile ed urbanistico a stretto contatto e sinergia con altre figure professionali del settore, quali: ingegneri, architetti, costruttori, elettricisti ecc… Le sue mansioni sono molteplici, ve ne elenchiamo qualcuna di seguito:

Dirige i lavori in cantiere e ne stabilisce le norme e misure di sicurezza Attraverso la rilevazione topografica stima il valore degli immobili sia privati che pubblici. Progetta immobili ex novo o la ristrutturazione dei ruderi Fraziona le aree urbane e ne definisce la destinazione d’uso degli immobili ad uso civile Rileva le vie urbanistiche secondarie nei tracciamenti stradali Comunica al catasto eventuali varianti ai progetto realizzato Redige le certifizazioni energetiche Gestisce le pratiche burocratiche relative al suo settore di riferimento

Dopo aver definito cosa fa il geometra vediamo qual è il percorso di studio da intraprendere per poterlo diventare.

Come si diventa geometra



La prima cosa da fare è quella di iscriversi ad un istituti professionale per geometri, oggi chiamato CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio) e, dopo un percorso quinquennale, conseguire il relativo Diploma. Le materie di studio sono sia di natura generica e comuni anche agli altri istituti, sia a carattere specifico. Accanto all’italiano, la storia e la matematica si affiancano: costruzioni, disegno tecnico, topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni, geopedologia, economia e impianti.

Conseguito il diploma si potrà scegliere tra: una formazione universitaria o post – scolastica perfezionante. Qualunque sia la scelta, comunque, per poter diventare geometra ed esercitare la professione si dovrà conseguire e superare l’esame di Stato di abilitazione alla professione.

Quanto guadagna un geometra in Italia

In base alle stime di Cassa Geometri, lo stipendio medio geometra si aggira attorno ai 22.000 euro annui, dunque uno stipendio mensile compreso tra le 700.00 e le 3.000 euro in base all anzianità ed all’esperienza. Lo stipendio medio mensile, calcolato sulle stime annuali, è di 1.650 euro, quindi il costo orario geometra è di circa 45€ che può aumentare o diminuire in percentuale, sulla base dell’esperienza maturata.

Lo stipendio geometra di cantiere in Italia è € 24.000 annue, dunque, uno stipendio orario di €12.31 l’ora. I più giovani, se si tratta di uno stipendio geometra dipendente, è di € 21.000 all’anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagna anche fino a € 40.000 all’anno.

Quanto guadagna in Svizzera

Vediamo adesso la situazione geometra in Europa, in particolare, in Svizzera. I geometri in Svizzera, in base a quanto rilevato dalla SIA, dal 2013 ad oggi è di 98.830 franchi, con un aumento in busta paga del 2,3% rispetto ai primi dieci anni del 2000.