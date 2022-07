Quanto guadagna un ingegnere biomedico? All’estero, in Italia

Gli L’Ingegneria biomedica è un particolare ramo dell’ingegneria che ha come scopo quello di produrre materiale per l’industri biomedica. Per fare ciò l’ingegneria biomedica sfrutta sia i principi ingegneristici, basati sull’informatica e la matematica, sia le discipline mediche.

Gli studi biomedici trovano applicazione in molti rami lavorativi, ad esempio: il settore della Ricerca e Sviluppo, il settore industriale, quello dei nosocomi e dei laboratori Medici.

Come si diventa ingegnere biomedico

Per diventare un ingegnere biomedico è necessario possedere una laurea in ambito ingegneristico, meglio ancora se la laurea è in materia bioingegneristica. Questo perché una semplice laurea in ingegneria, prevede che poi il percorso debba essere completato con una specializzazione nel settore della chimica, della Meccanica o della biotecnologia.

Dopo aver conseguito la laurea è necessario che, chi vuole lavorare in questo campo, ottenga una abilitazione al mestiere e deve iscriversi all’apposito albo. Tale iscrizione all’ordine ritiene necessaria per tutti i professionisti che decidono di essere impiegati nella pubblica amministrazione o con il Servizio Sanitario Nazionale

Chi invece intende esercitare la libera professione ha bisogno soltanto di conseguire la laurea magistrale. In questo caso può collaborare semplicemente con la laurea, con laboratori Medici, industria biomedica, con il personale sanitario e con le annesse strutture e centri di ricerca.

Per poter diventare un ingegnere biomedico è necessario avere una serie di competenze specifiche. Prima tra tutte è necessario avere la costanza di studiare e di aggiornarsi sempre. Questo perché la bioingegneria è in continua evoluzione e la tecnologia che si ha a disposizione, varia in modo repentino e costante.

Il ruolo dell’ingegnere biomedico

Se ti stai chiedendo a livello pratico l’ingegnere biomedico cosa fa, ti invitiamo a continuare nella lettura. L’ingegnere biomedico è colui che progetta i sistemi biologici che hanno lo scopo di dare supporto alle naturali funzioni dell’organismo.

Facciamo esempio, un ingegnere biomedico è colui che realizza:gli arti artificiali o le protesi, è colui che mette appunto sistemi di sostegno per tutte quelle persone colpite da disabilità

Oltre ad occuparsi di progettare e sviluppare materiali di supporto alla persona, può occuparsi anche della progettazione di materiale che serve da supporto alla chirurgia assistita. Gli ingegneri biometici rivestono una funzione essenziale, anche all’interno dei laboratori di ricerche e aviluppo.

Ingegnere biomedico quanto guadagna

Le possibilità che si palesano davanti a chi è laureato in ingegneria biomedica sono diverse. Come in tutti i settori, la prima scelta va fatta tra pubblico, privato o libera professione.

Se ti stai chiedendo quanto prende un ingegnere, in Italia o all’estero, te lo diciamo subito. In Italia, lo stipendio ingegnere biomedico è di 37.500 euro lordi all’anno, spalmandoli sul mese sono poco più di 1.900€.

Il guadagno ingegnere biomedico più basso è quello che appartiene a chi sta ancora frequentando uno stage, dunque, in linea di massima, possiamo dire che lo stipendio oscilla in un range che va dai 23.700 lordi all’anno, fino a superare le 105.000 €.

Se diamo uno sguardo all’estero, in particolare alla Svizzera agli Stati Uniti, lo stipendio medio di un ingegnere biomedico svizzera è di circa 172.000 l’anno, mentre negli USA lo stipendio sfiora le 73.500 euro annuali.