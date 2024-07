Quanto guadagna un pilota Ryanair: al mese, in Italia

Se stai pensando di intraprendere una nuova carriera come comandante di volo ti interesserà sapere quanto guadagna un pilota Ryanair. Stiamo parlando di una delle compagnie low cost più famose al mondo, grazie ai suoi prezzi accessibili, su diverse tratte. Questo le ha permesso di diventare punto di riferimento del settore e avere più dipendente.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Diventare piloti è una carriera interessante che richiede una formazione adeguata. Gli stipendi possono variare significativamente in base all’esperienza, alle ore di volo e ad altri fattori.

Quanto guadagna un pilota Ryanair in Italia e in Europa

Generalmente, la retribuzione per un pilota Ryanair si basa su una tariffa oraria, che parte dai 20 euro l’ora. Questo significa che il guadagno mensile può oscillare tra 1.600 e 4.000 euro, a seconda delle ore di volo effettuate. Mentre queste cifre sono rispettabili, difficilmente raggiungono gli alti livelli di altre compagnie aeree, dove i piloti esperti possono arrivare a guadagnare fino a 10.000 euro al mese.

In Italia, se si prende in considerazione quanto guadagna un pilota Ryanair si scopre che è meno rispetto agli stipendi di altre nazioni europee o di compagnie più prestigiose. Tuttavia, è importante considerare che Ryanair offre opportunità di carriera anche a piloti meno esperti, permettendo loro di accumulare ore di volo e costruire la propria carriera. In Europa, i piloti delle compagnie aeree low cost come EasyJet possono guadagnare cifre simili a quelle di Ryanair, mentre le compagnie aeree di bandiera e di lungo raggio tendono a offrire stipendi più elevati.

La differenza di stipendio con le altre compagnie

Le differenze di stipendio tra i piloti Ryanair e quelli di altre compagnie, come Alitalia o Emirates, sono evidenti. In Alitalia, la retribuzione varia in base all’anzianità e al ruolo, con salari che possono arrivare a 9.000 euro per i comandanti con maggiore esperienza. Emirates, nota per offrire stipendi elevati, paga i suoi piloti almeno 10.000 euro al mese, mentre i primi ufficiali guadagnano mediamente circa 7.500 euro. Queste differenze sono attribuibili non solo al modello di business delle compagnie, ma anche ai diversi mercati e standard di vita.