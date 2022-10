Laurearsi nelle materie scientifiche è molto soddisfacente da molteplici punti di vista. Tra le professioni sanitarie più particolari c’è quella del radiologo. Di solito ci si rivolge a questo professionista per effettuare esami approfonditi e scegliere quale percorso terapeutico seguire. Attraverso le analisi diagnostiche che effettua il radiologo si individuano patologie, disturbi e malattie del corpo umano, da guarire in seconda battuta. Ecco il motivo per cui quanto guadagna un radiologo diventa un argomento curioso da analizzare.

Partiamo dal fatto che i radiologi sono dei laureati in medicina che si sono specializzati nella materia, radiologia appunto. Hanno fatto la gavetta, come si suole dire per imparare ad eseguire esami come radioisotopi e raggi X, quasi sempre impiegati per l’individuazione di una esecrescenza, maligna o benigna che sia.

I guadagni generali del radiologo al mese

Per accrescere il suo portafoglio, il radiologo deve essere in possesso della giusta esperienza nel campo della radiografia, altrimenti restano molto bassi i suoi incassi. Ad esempio, negli Sati Uniti portano a casa 430 mila dollari l’anno, in media, ma sempre in virtù di una generosa esperienza da mettere a disposizione dei pazienti. Sono incassi da capogiro che in Italia non esistono. L’iter è molto lungo, in salita, a partire dall’aspetto teorico, ma purtroppo non si raggiungono comunque somme così vertiginose. Generalizzando il discorso nel nostro paese si parla infatti di circa 3 mila euro netti al mese ( in genere sono 73 mila euro lordi l’anno).

Quanto guadagna un tecnico di radiologia: salario radiologo in sopedale

Dalle nostre parti, in particolare in ospedale, il guadagno di un medico radioterapista, fa la differenza in base all’esperienza. Agli inizi della sua carriera, ovvero tra i 4 e i 9 anni di esperienza un radiologo d’ospedale porta a casa circa 5 mila euro al mese. Quando la sua esperienza cresce (e lavora cioè da 10-20 anni nel settore), il guadagno al mese passa ad essere di quasi 10 mila euro al mese. Al culmine della sua carriera, ovvero oltre i 20 anni di esperienza, lo stipendio mensile supera i 10 mila euro. Rispetto ad altri colleghi come cardiologo, anestesista, o pneumologia, il radiologo guadagna quel tanto in più da coinvolgere le nuove leve a specializzarsi nel mondo della radiologia.

Guadagno radiologo nel settore privato: a quanto ammonta?

Ma quanto guadagna un tecnico di radiologia nel privato? Sicuramente ha molta più possibilità di sfondare nel mondo del privato. In tale ambito infatti il suo incasso mensile è maggiorato di quasi 2 mila euro al mese rispetto alle somme appena elencato. Il che lo porta a godere di una retribuzione mensile nettamente più alta di quella media in Italia.

Stipendio radiologo all’estero e confronto con l’Italia

In riferimento all’anno 2022 è emerso che in Italia la paga di questo professionista è molto più bassa rispetto ad altri stati. Come già anticipato, è in America che il radiologo riesce ad avere una soddisfazione nettamente più alta in termini di guadagno. Vero è che le variabili che influenzano il salario sono molteplici, ma è vero anche che i medici in generale lavorano per vocazione a servizio dei cittadini, ed in quanto tale sarebbe giusto dare loro un lauto compenso per le prestazioni fornite.