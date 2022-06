Quanto guadagna un tatuatore? Privato, al giorno, all’ora, in Svizzera

Quella del tatuatore è certamente una delle profesioni più in voga negli ultimi anni. Quasi tutti quello che hanno un talento artistico sognano di poter fare questo mestiere, ma non è assolutamente facile farlo: c’è bisogno di pazienza, mano ferma e un buona dose di talento, per evitare di commettere errori difficili da cancellare.

Ma al di là dell’aspetto artistico, fare il tatuatore conviene anche a livello economico? In questo articolo cercheremo di capire come diventare tatuatori e qual è il guadagno tatuatore.

Come diventare un tatuatore



Sono tantissime le persone che per un motivo o per un altro decidono di farsi uno o più tatuaggi. Quello del tatuatore è un mestiere molto richiesto, ma come si fa a diventare tatuatore?

La prima cosa da fare per diventare tatuatore è quello di iscriversi e prendere parte ad un corso di formazione professionale. Generalmente questi corsi vengono organizzati ed erogati da enti di formazione che operano su base regionale, hanno una durata di circa 100 ore ed un costo che si aggira attorno alle 1.500 €.

Per quanto concerne le materie di studio, queste sono sia di natura tecnica, sia di natura artistica, sia relativi al tema dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto è bene sottolineare che nel 1998 una Circolare Ministeriale diffusa dal Ministero della Sanità ha chiarito gli aspetti normativi ed imprescindibili per poter operare in qualità di tatuatore. Questi aspetti riguardano in modo particolare gli aspetti igienico/sanitari imprescindibili per poter esercitare senza rischi per la salute di chi vuole tatuarsi.

Una volta finito il corso di formazione si ottiene il diploma di tatuatore, che deve essere supportato da un periodo di pratica presso lo studio di un tatuatore professionista, già immesso nel mercato del lavoro.

Quanto guadagna un tatuatore

Parliamo adesso dell’aspetto economico. Gli inizi della carriera non promettono cifre da capogiro, vuoi per la mancanza di esperienza, vuoi per la mancanza di pratica, vuoi per la diffidenza da parte dei clienti per hi ha appena iniziato, lo stipendio non è affatto promettente.



Per poter iniziare a guadagnare bene sono necessarie tanta pazienza, tanta esperienza e tantissima bravura, che garantisce la diffusione del buon nome del tatuatore al publlico.

I guadagni sono quindi piuttosto altalenanti (almeno fino a quando non si costruisce un’ottima reputazione).

Il guadagno varia in base al tatuaggio scelto. In linea di massima un tatuaggio minimale poco impegnativo parte dalle 50€, lavori più complessi (che possono arrivare anche a più sedute), salgono notevolmente di prezzo. In media possiamo dire che per una seduta (di circa un’ora), per un lavoro di grandezza media, il prezzo orario si aggira sulle 150/200€.

Più difficile stimare il guadagno mensile, visto che questo si basa sul numero dei tatuaggi fatti nel corso del mese: più sono i clienti, più alto il guadagno.

Un tatuatore assunto in uno studio, invece, può avere uno stipendio mensile che va da un minimo di 650 € netti al mese e può arrivare anche a sfiorare i i 4.000 € netti al mese.

Un tatuatore in Svizzra guadagna fino a 3.500€ al mese. I più pagati sono, invece, quelli americani.