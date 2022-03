Quanto guadagna una suora? Di clausura, in Svizzera, In Italia

Per scoprire quanto guadagna una suora al mese bisogna capire innanzitutto se questa figura religiosa si occupa solo della vita clericale o se invece di dedica ad altre attività.

Cerchiamo di capire di seguito, quale può essere il guadagno di una suora.

Quanto guadagna una suora di clausura

In genere, una suora che svolge solo la sua missione religiosa in convento, quindi di preghiera ed ascesi, non guadagna nulla, non ha alcuno stipendio e può dedicarsi semmai ad attività non remunerative come la coltivazione dell’orto e la preparazione di pietanze in cucina per le sue consorelle. Una suora di clausura sicuramente rientra in questa categoria, quindi non percepisce alcuno stipendio. Inoltre l’ordine religioso di clausura (come per esempio le clarisse) prevede anche delle regole restrittive molto pesanti, secondo le quali le suore non possono uscire o allontanarsi dal convento.

L’unica eccezione ammessa per ricavare una qualche fonte di reddito e di guadagno, può consistere nel confezionamento di prodotti artigianali all’interno del convento, che poi le suore decidono di rivendere all’esterno attraverso spacci o negozi o anche punti vendita gestiti da altri religiosi. In questo ambito si possono collocare prodotti di gastronomia e pasticceria: marmellate, confetture, conserve, formaggi, verdure conservate in olio o aceto di produzione propria, dolciumi, biscotti secchi o di pasticceria. Ma le suore possono occuparsi anche della produzione di oggetti artigianali dedicati per esempio al “sacro”: crocefissi, rosari, immagini sacre. Per finire non è affatto raro trovare conventi di suore che, organizzate in vere e proprie aziende cooperative, vendono prodotti di cucito e ricamo: tovagliette, tovaglioli, corredi nuziali e molto altro. Addirittura negli ultimi tempi, si è anche sviluppata la tendenza a svolgere l’attività di sartoria e confezionamento abiti anche per conto di importanti firme della moda.

Qual è il guadagno suora in Italia

In questo senso, e fuori dai casi visti al paragrafo precedente, si precisa definitivamente che suore e frati, purtroppo, non percepiscono alcuno stipendio, a meno che non svolgano una professione o un’attività esterna alla loro vita ecclesiale (un classico è il lavoro da insegnante o da infermiera). In quest’ultimo caso, le suore percepiranno i soldi del lavoro che svolgono come un qualsiasi altro cittadino, in applicazione delle regole dei rispettivi contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza.

In Italia un religioso, come una suora che fa l’insegnante di scuola superiore, guadagna circa 1.300 euro netti al mese, e può occuparsi di materie umanistiche come italiano, latino, storia e geografia o filosofia, o più comunemente può insegnare religione. Se la suora svolge invece il lavoro di infermiera avrà un reddito medio annuo di circa 28.000 euro.

Quanto guadagna una suora in Svizzera

Le medesime regole di cui sopra valgono anche in un altro Stato o nazione fuori dall’Italia. Anche in Svizzera, quindi, gli appartenenti agli ordini religiosi di preghiera, come le suore, non percepiscono alcuno stipendio. A meno che non svolgano lavori e professioni nel mondo laico. In tal caso, percepiranno lo stipendio loro dovuto per la categoria lavorativa o professionale di appartenenza.