Sapere quanto si prende di pensione dopo tanti anni di lavoro e sacrifici è una delle cose più importanti nella vita di un italiano e non solo. Nel nostro sistema pensionistico ci sono varie modalità per l’accesso alla pensione. Prima di andare a capire quanto potresti prendere di pensione con 42 anni di contributi, è bene comprendere quali sono le opzioni per accedere a questa pensione.

Quanto si prende di pensione con 42 anni di contributi: le possibilità

Con 42 anni di contributi, sarà possibile chiedere la pensione di vecchiaia, ma solamente al raggiungimento dei 67 anni di età. In alternativa potrai optare liberamente per altre due forme di pensione anticipata:

La pensione anticipata ordinaria: i requisiti per ottenerla sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne; Quota 41 per i lavoratori precoci, riservata però solo a tutti coloro che hanno almeno un anno di contributi prima di compiere i 19 anni.

Quanto si prende di pensione?

Chiarite le opzioni disponibile, ora passiamo a capire quanto si prende di pensione con 42 anni di contributi con alcuni esempi pratici divisi per tipologia di pensione: anticipata, vecchiaia o quota 41.

Un lavoratore di 65 anni, con 42 anni e 10 mesi di contributi e un reddito annuo di 25.000 euro, può optare per la pensione anticipata ordinaria. Con un reddito lordo annuo ridotto a 20.000 euro, potrebbe ricevere circa 921 euro netti al mese, rispetto ai 1.071 euro mensili. Per la pensione di vecchiaia, occorre attendere i 67 anni. Con reddito annuo lordo di 20.000 euro, la pensione mensile potrebbe essere di circa 1.014 euro, salendo a 1.261 euro con 25.000 euro annui. A 67 anni, con 42 anni di contributi e reddito di 25.000 euro, potrebbe ricevere circa 1.170 euro mensili. Un lavoratore potrebbe accedere a Quota 41 con 41 anni di contributi, ottenendo una pensione mensile approssimativa di poco più di 1.150 euro netti con uno stipendio di 1.450 euro al mese.

Queste sono le tre principali vie a tua disposizione. Ricorda però i requisiti di quota 41, ovvero aver versato contributi per almeno un anno prima dei tuoi 19 anni.