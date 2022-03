Realtà parallela della Russia: decine di Kherson con fiori rossi in mano gridano “Spasiba” davanti a un monumento sovietico

Kherson, a nord-ovest della Crimea, è una delle prime grandi città occupate dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Immediatamente dopo l’occupazione, migliaia di persone sono scese in piazza per giorni e giorni, protestando e protestando contro gli invasori. Da Mosca, invece, la realtà è un po’… diversa.

Manifestazioni filo-russe a KhersonFoto: collage di foto

Un recente video diffuso dal ministero della Difesa russo mostra come diverse dozzine di cittadini presumibilmente originari di Kherson siano usciti con fiori rossi in mano per manifestare davanti a un monumento dedicato ai sovietici che liberarono la città durante la seconda guerra mondiale.

“Spasiba” (No. Grazie) e “Odio!” Gridò il popolo, che cantava contro il fascismo.

“Amici, non siamo fascisti, non siamo nazisti. Ripuliremo la nostra città dai fascisti”, gridava un uomo davanti alla folla radunata.

Ciò che la Russia non mostra in questa clip sono le decine e centinaia di immagini apparse in questi giorni sui social network che mostrano grandi e piccole proteste a Kherson, con gli ucraini che si oppongono ai russi, anche quando i militari sparano colpi di avvertimento.

A Kherson, anche dopo i primi giorni, migliaia di persone sono uscite per protestare stavano direttamente con i loro corpi davanti ai carri armati.

La Russia ha anche cercato di presentare eventi “alternativi” in una città dell’Ucraina meridionale subito dopo l’occupazione.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze russe che erano entrate nella città ucraina di Melitopol non hanno incontrato alcuna resistenza e l’esercito russo sono stati accolti con piacere di persone che sventolano bandiere rosse.

Ma in realtà, la resistenza degli ucraini a Melitopol fu ancora più impressionante.

