Red Notice 2, quando esce? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Red Notice 2, quando esce? I telespettatori aspettano con ansia l’uscita del secondo capitolo del sequel. Dopo il grande successo di pubblico di Red Notice un film d’azione e avventura distribuito da Netflix, diretto da Rawson Marshall Thurber, è in programma un seguito….

Red Notice, il primo, è un film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds uscito lo scorso anno su Netflix.

La pellicola è incentrata su un Red Notice emesso dall’Interpol, un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. A causa di una rapina si troveranno a confronto il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds).

Il film, ritenuto quello più costoso per Netflix, nonostante abbia ricevuto principalmente recensioni negative della critica ha, però, avuto una risposta estremamente positiva da parte del pubblico. I telespettatori si sono dimostrati entusiasti tanto da aspettare il “prossimo”.

E anche in casa Netflix hanno potuto constatare il grande successo ottenuto tanto da pensare alla realizzazione di un sequel. E’ infatti annunciata l’uscita non solo di Red Notice 2, ma anche di Red Notice 3. Insomma sono previsti altri due capitoli del franchising.

Quando esce Red Notice 2?

Netflix conta di avviare la produzione nel 2023 e i due sequel saranno girati insieme, sia il 2 e il 3. Il regista in merito ha rilasciato una dichiarazione affermando: “Se dovessimo fare un sequel, l’unica cosa responsabile da fare sarebbe quella di girarli uno dopo l’altro, consecutivamente. È una produzione così enorme e se si riesce a montarla una volta è meglio per tutti. Compresa la mia salute mentale”.

Sulla data di uscita non vi è certezza. Si ritiene, indicativamente, che possano uscire a fine 2023 inizi del 2024.

Quale sarà la trama del secondo capitolo?

Mistero anche sulla trama del film. Non ci sono, infatti, ancora anticipazioni sui contenuti della seconda “puntata” del sequel. Netflix non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla nuova storia che potrebbe ripartire da dove è finito il primo film di Red Notice, ma anche avere un’ambientazione completamente nuova.

Qualcuno si aspetta che tutto ripreda dal Louvre, dove si chiude, il primo capitolo. Il museo parigino potrebbe preso di mira da rapinatori. Ma questa eventualità è tutta da verificare quando Netflix fornirà informazioni ufficiali sulla trama in merito alla quale al momento vige il massimo riserbo.

Rawson Marshall Thurber sembra, però, avere già in mente come intende procedere nel caso in cui Netflix voglia sborsare altri milioni di dollari. D’altro canto il primo capitolo ha richiesto un budget di 200 milioni di dollari ed è considerato il film Netflix più costoso di sempre.

Quale sarà il cast?

Per quanto riguarda il cast sembra, invece, siano riconfermati gli attori del primo Red Notice. I tre attori hanno ammaliato il pubblico tanto da far ritenere certo che ad andare in scena saranno ancora una volta da Dewayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynols. Una terna vincente, sia per la capacità di far vivere momenti di grande suspense ai telespettatori tenendoli incollati allo schermo, sia di intrattenerli con sano divertimento.