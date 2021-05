Rocca d’Anfo, gli eventi dell’estate tra festival e degustazioni

Tornano gli appuntamenti della Rocca d’Anfo, importante anche ma non solo per essere la più grande fortezza napoleonica d’Italia, che sorge sulle rive del Lago d’Idro, vicino a Brescia. Le proposte e gli eventi organizzati dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, per il mese di giugno, si arricchiscono non solo di letteratura, ma anche di occasioni per prendersi cura di sé. Senza dimenticare il ritorno degli “Artigiani dei sapori valsabbini”, che proporranno formaggi e conserve tipici della zona durante le prime due domeniche del mese.

Le domeniche alla fortezza si tingono di giallo

Sono tre i libri che verranno presentati durante la rassegna “La Rocca in Giallo”, nell’ambito del Festival Giallo Garda. Si parte domenica 6 giugno con “Le Ombre dell’Eridio” di Paolo Tognola, che sarà accompagnato dagli attori Costanza Scaroni e Giuseppe Tonolini, oltre che dagli intermezzi musicali a cura dell’Associazione l’Ottava di Brescia. A moderare sarà presente Laura Marsadri, fondatrice e anima del Festival Giallo Garda, mentre la sua collega libraia Marjkal Tomasi presenterà, domenica 13 giugno, “Storie di Gianluca Vanetti”, scritto da Roberto Van Heugten. Si chiude domenica 27 giugno con Romina Casagrande, autrice di “I Bambini del Bosco”.

La giornata mondiale dello Yoga

A completare il programma domenicale, già ricco di proposte culturali, concorre l’evento organizzato per domenica 21 giugno, Giornata Mondiale dello Yoga. È Gabriella Guerini, insegnante e socia fondatrice dell’Associazione Studio Yoga di Brescia, colei che terrà una sessione introduttiva allo yoga. Per partecipare a questo evento, indicato soprattutto per i principianti e focalizzato su una pratica meditativa antichissima e sempre più diffusa, sarà sufficiente portare con sé un tappetino, abbigliamento comodo e dell’acqua da bere. Tutti questi appuntamenti sono a partecipazione gratuita, ma è necessario prenotare chiamando il numero 375.6221121 oppure inviando una mail all’indirizzo info@vallesabbia.info.

Degustazioni e visite guidate previste per il mese di giugno

Le eccellenze gastronomiche locali trovano, nella Rocca d’Anfo e nella rassegna “Artigiani dei sapori valsabbini”, lo sfondo ideale per due appuntamenti imperdibili, in concomitanza con due date di “La Rocca in Giallo”. Domenica 6 giugno, infatti, potranno essere degustati i prodotti di due aziende agricole della provincia di Brescia. Da una parte c’è Gabriele Fracinelli, con i suoi prodotti caseari elaborati con latte di capra, mentre dall’altra Giovanni Nabacino, titolare di Terre Solive, propone il radicchio selvatico sott’olio, specialità di montagna a cui si affiancano anche le confetture. La domenica successiva, ovvero il 13 giugno, le mura della fortezza ospiteranno varietà di formaggi differenti, oltre a delle confetture di piccoli frutti e al miele degli apicoltori presenti nella valle.

I tour

Rispetto alle visite guidate, la luna piena di giovedì 24 giugno offre la possibilità di visitare la fortezza e di apprezzare i tour panoramici, appositamente preparati per l’occasione. Ci sono anche altre visite disponibili, tra cui il Tour Napoleonico di mercoledì 2 giugno e quello offerto in lingua tedesca ai turisti in arrivo dalla Svizzera o dalla Germania, programmato per giovedì 3 giugno. Per avere ulteriori informazioni, oppure per poter acquistare i biglietti delle visite guidate, è sufficiente accedere al sito www.roccadanfo.eu.