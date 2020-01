Roma, perde controllo del furgone e investe nonna, mamma e figlia: bimba di 4 anni in condizioni critiche

Un uomo 68enne, alla guida di un Peugeot Boxer, per cause ancora ignote, ha letteralmente perso il controllo del furgone investendo tre persone in via Vicoforte, nella zona di Casalotti, a Roma.

Le persone ferite sono una donna di origini albanesi 67enne, una moldava di 36 anni, in dolce attesa, e una piccola di soli 4 anni, rispettivamente nonna, mamma e figlia, che sono state portate di urgenza al Gemelli.

Il conducente del furgone è stato portato all’Aurelia Hospital in codice giallo, dove è stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico. Lo scontro è successo con esattezza intorno alle ore 13.30.

