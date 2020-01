Roma, rifiuti in fiamme a Boccea: prosegue senza sosta l’emergenza nella Capitale – foto da non perdere

By

Sembra non voler cessare il problema rifiuti a Roma. Prosegue senza sosta l’emergenza rifiuti nella Capitale. La mancata raccolta della spazzatura in diverse zone della città sta veramente superando ogni limite: in molti quartieri della Capitale si possono scorgere dei ceri propri cumuli di spazzatura, anche di dimensioni enormi.

E, purtroppo, con il passare del tempo man mano stanno iniziando a susseguirsi gli episodi di rifiuti alle fiamme. Dopo un bruttissimo episodio successo recentemente nel corso della festività dell’Epifania, con esattezza a Largo Maccagno, nelle ultime ore è stato da fuoco ad un cumulo di immondizia posto in zona Boccea in via Gregorio XI.

