Samantha De Grenet: “Nessuna possibilità di chiarimento con Antonella Elia”

Ospite nel programma di Barbara d’Urso, l’ex modella Samantha De Grenet è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con la collega Antonella Elia. Ricordiamo, infatti, che durante il periodo in cui la De Grenet era nella Casa del Grande Fratello VIP, la Elia non si era risparmiata commenti taglianti su di lei, in particolare in merito al suo aspetto fisico. Invettive che di certo Samantha non ha accolto volentieri, oltretutto pronunciate in un momento delicato, poco dopo che si era aperta raccontando della sua malattia, il tumore al seno che per anni le ha sconvolto la vita.

Così, quando la d’Urso le ha chiesto se – nel frattempo – avessero risolto le loro divergenze, Samantha De Grenet ha risposto:

Le ho detto “una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane”. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano così gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere. Non sarei disposta a parlarci, non voglio. Dopo il fatto, Alfonso mi ha chiesto scusa e ha tentato di farmi chiedere scusa da lei e invece Antonella ha continuato ad andarmi contro. Cosa mi ha dato più fastidio? Lei! Solo attacchi e cattiverie gratuite nei miei confronti da parte di quella signora. Per non uscirne male mi sono detta: “Conta fino a 10 e rilassati”. Se voglio dirle qualcosa? Zero! Le signore sanno quando stare in silenzio e oggi non voglio dirle proprio nulla.