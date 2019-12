Nelle ultime ore una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata come al solito da parte dell’Ingv a 4 Km da Maletto provincia di Catania.

La scossa in questione, delle ore 00:48, è avvenuta esattamente ad una profondità di 22 KM.

Tra gli altri comuni maggiormente vicini all’epicentro: Bronte, Randazzo e Maniace. Gente in strada per la paura, ma per fortuna non è stato segnalato alcun dato a cose o persone.

