Scuola e Covid: le parole dell’esperto sull’addio alle mascherine in classe

L’addio alle mascherine in classe in caso di alunni e insegnanti completamente vaccinati è una prospettiva messa in primo piano, nei giorni scorsi, dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

A dire la sua in merito ci ha pensato anche Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts. Dalle pagine del Corriere della Sera, l’esperto ha fatto presente di prendere le parole di Bianchi come un auspicio e una speranza, ma che la situazione attuale non consente di tornare alla normalità pre Covid.

Miozzo ha sottolineato che, rispetto a un anno fa, la situazione è migliorata molto. Ha altresì fatto presente che la variante delta colpisce molto i giovani e che ci sono ancora milioni di cittadini over 50 da vaccinare che, sia in ambito lavorativo sia quando si parla del privato, sono ogni giorno a contatto con i ragazzi.

“Abbassare la guardia all’ultimo miglio è sbagliato e pericoloso”: queste alcune delle parole dette ai giornalisti del Corriere dall’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che ha fatto i complimenti ai più giovani affermando che, a suo dire, si sono dimostrati migliori e più attenti rispetto agli adulti.