Sophie Codegoni: chi è l’ex tronista di Uomini e Donne?

Sophie Codegoni è conosciuta dagli appassionati del programma tv, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi per esser stata una delle ultime troniste a sedersi in studio. Sophie, 18 anni ma un carattere già molto determinato, è uscita qualche mese fa, a febbraio, insieme al suo Matteo Ranieri, conosciuto all’interno del programma. Una coppia molto amata sin da subito ma, purtroppo, lontano dalle telecamere la loro storia non ha funzionato. I due, infatti, si sono lasciati dopo poche settimane.

Chi è Sophie Codegoni

Nome: Sophie

Cognome: Codegoni

Data di nascita: Dicembre 2000

Età: 20 Anni

Professione: Modella

Luogo di nascita: Riccione

Profilo Instagram ufficiale: @sophie.codegoni

Biografia

Sophie Codegoni nasce a Riccione anche se non si conosce precisamente la sua data di nascita. Secondo alcune fonti, la ragazza dovrebbe essere nata nel 2000 anche se durante la sua partecipazione al programma tv di Uomini e Donne si è sempre detto che avesse 18 anni. Figlia di genitori separati, Sophie ha un ottimo rapporto con entrambi. Appassionata di sport sin da piccola, ha praticato pattinaggio artistico per diversi anni. Sophie è stata una tronista a Uomini e donne per la stagione 2020/2021 accanto a Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Jessica Antonini.

Carriera

Sophie Codegoni è una giovane modella e lavora nello showroom di Milano di Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo. A Settembre Sophie Codegoni ha sceso le scale per sedersi sul trono più famoso d’Italia, quello di Uomini e Donne. Un’avventura che si è conclusa a febbraio 2021 con la scelta di lasciare il programma insieme al corteggiatore Matteo Ranieri, anche se la storia tra i due dopo poche settimane non è decollata e si sono lasciati. Nonostante la notorietà acquisita nel mondo della televisione e sui social, sembra che Sophie abbia dei progetti lavorativi lontano dai riflettori, vorrebbe, infatti, lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Sophie Codegoni fidanzato

Secondo alcune voci, la modella Sophie Codegoni sembrerebbe essersi avvicinata molto a Nicolò Zaniolo, giovane calciatore giallorosso. Ma per adesso nessuno dei due ha confermato nulla.

Instagram

Il profilo instagram di Sophie è cresciuto vertiginosamente dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ad oggi, infatti, vanta oltre 400 mila follower. Un programma che, oltre ad avergli dato la possibilità di trovare l’amore, le ha anche donato molta visibilità. Sul suo account è possibile trovare moltissimi scatti professionali, frutto di servizi fotografici, ma anche qualche selfie spiritoso in compagnia della sua famiglia e degli amici.