Step: i migliori esercizi da fare a casa, ecco quali sono

E’ uno degli attrezzi più acquistati per del sano fitness casalingo: lo step è un gradino versatile, a dir poco miracoloso, un valido alleato per la nostra forma fisica, a patto di usarlo correttamente.

Se siete amanti dell’allenamento aerobico, che vi consenta di bruciare grassi in eccesso divertendovi, allora lo stepper fa al caso vostro! E’ importante sottolineare, tuttavia, che prima di effettuare esercizi con step è bene sottoporsi a un controllo medico, nonché seguire qualche piccola dritta salva-articolazioni. Entriamo nel dettaglio.

Step allenamento

Per beneficiare appieno dei vantaggi di un allenamento step, bisogna innanzitutto partire da un acquisto e un successivo uso consapevole dell’attrezzo.

In commercio esistono diverse tipologie di stepper alle quali affiancare la spesa di eventuali cavigliere o polsiere, perfette per potenziare l’attività fisica sostenendo le articolazioni più delicate.

Una volta effettuato l’acquisto, esistono alcune semplici regole per un sano step fai da te:

Gli stepper sono regolabili in altezza : all’inizio è bene non alzarlo troppo, per non sforzare eccessivamente le articolazioni;

: all’inizio è bene non alzarlo troppo, per non sforzare eccessivamente le articolazioni; Occhio alla postura : il busto deve essere bel allineato al corpo, le spalle rilassate;

: il busto deve essere bel allineato al corpo, le spalle rilassate; Sullo stepper si sale appoggiando l’intero piede , per evitare traumi di diversa entità;

, per evitare traumi di diversa entità; Mai saltare bruscamente dallo step: i movimenti di salita e discesa devono essere accompagnati con dolcezza da tutto il corpo.

Una volta stabilite queste piccole linee-guida, potrete concentrarvi sulla serie di esercizi casalinghi da effettuare rigorosamente a ritmo di musica dance (o movimentata, qualunque sia il genere), sul vostro stepper nuovo di zecca.

Esercizi di step

Esistono in rete numerosi tutorial per avvicinarsi alla disciplina dello step pensati per principianti e non solo.

Si parte, come ovvio, da esercizi semplicissimi, da praticare dopo aver sottoposto il corpo a qualche minuto di riscaldamento. Questi passi step non sono scevri da rischi: è essenziale, quindi, attenersi alle linee-guide citate in precedenza.

Esercizio 1: passo base

Si parte dalle fondamenta con una serie di passi step base, al fine di prendere dimestichezza con l’attrezzo.

Busto diritto e gambe unite e leggermente piegate di fronte allo step. Si sale sul gradino con un piede, poi con l’altro. Si effettua successivamente la discesa, ricominciando dal primo piede che è salito sullo stepper.

Esercizio 2: passo a “V”

Si parte nella stessa posizione del passo base, con la differenza che le gambe salgono sullo step leggermente divaricate e scendono unite, formando idealmente una “V“.

Esercizio 3: Coordinazione braccio/gamba

E’ uno degli esercizi più dinamici e divertenti dello step, che mette a dura prova la nostra coordinazione. Salendo con il piede destro sullo step, il sinistro viene spostato di circa 90°. Nello stesso istante, si porta il gomito destro verso il ginocchio sinistro. Si ripete la stessa catena di movimenti alternando i piedi.

Possiamo anche avvalerci dell’ausilio di manubri o pesi homemade, come ad esempio due bottigliette d’acqua aventi lo stesso peso.

Esercizio 4: Panca con manubri

Lo step si trasforma in una panca, concedendovi di potenziare i pettorali grazie all’ausilio di due manubri. Stesi a pancia in su sul gradino, testa e schiena ben incollati allo step.

A braccia unite, si inspira ed espirando le braccia con i pesi si piegano a 90°: i gomiti devono quasi toccare il pavimento. Quando si avverte una tensione sui muscoli del petto, si riportano nuovamente le braccia in alto. Il tutto va eseguito con calma e lentezza, respirando correttamente.