Tomori: la nascita di un leader

Pioli, ha saputo valorizzare i talenti presenti in squadra, puntando molto sul concetto di gruppo, creando un idea di calcio nella quale ogni giocatore ha trovato il suo spazio.

Uno dei protagonisti di questa stagione è Tomori, difensore arrivato dal Chelsea lo scorso anno che in questo campionato si è dimostrato uno dei migliori difensori non solo del Milan ma dell’intera Serie A.

Il giovane inglese, classe 1997, si è subito integrato in squadra dimostrando di essere in possesso non solo di una buona tecnica individuale, ma anche di una leadership innata grazie alla quale riesce a comandare la linea difensiva. Se inizialmente era stato acquistato come rincalzo, nel giro di poche partite è diventato imprescindibile per un Milan che non può più rinunciare alle sue qualità.

Tomori ha una grande prestanza fisica che lo avvantaggia nei duelli aerei anche con attaccanti ben strutturati, ma questa caratteristica non gli impedisce di essere molto veloce e preparato dal punto di vista tecnico, molto spesso infatti riesce a recuperare per poi intervenire, sempre in una maniera corretta, sul pallone conquistando il possesso. Per la sua duttilità tattica, in alcune situazioni può essere adattato anche nella posizione di terzino destro, ruolo che ha ricoperto in varie partite.

L’inizio della carriera al Chelsea.

Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanili del Chelsea (più di dieci anni tra il 2005 e il 2016) fa il suo esordio con la maglia dei Blues il 15 Maggio 2016, entrando al 60’ della partita contro il Leicester, al posto di Ivanovic. Ad Agosto rinnova il suo contratto, con parametri da prima squadra, per quattro anni, gesto che dimostra quanto la società iglese faccia affidamento su di lui.

A Gennaio, per accumulare esperienza, viene ceduto al Brighton, prima di far parte della rosa dell’Hull City nella stagione 2017-2018.

Lampard, ex capitano e bandiera del Chelsea lo vuole al Derby County e dopo una breve trattativa il giocatore firma con il nuovo club.

Dopo un’ottima stagione, nella quale mette a segno il suo primo gol tra i professionisti, non riesce però a festeggiare la promozione con la squadra in Premier League, ma il Chelsea, impressionato dalle sue buone prestazioni, decide di riportarlo a Londra.

A Stamford Bridge, ritrova proprio il suo ex allenatore, Lampard che decide di trattenerlo, dimostrandogli ancora una volta una grande fiducia. Tomori non parte titolare ma con impegno e fatica riesce a guadagnarsi il posto negli 11 titolari, fornendo durante l’anno buone prestazioni.

Rinnova il contratto fino al 2024, ma post Covid l’incantesimo si rompe e il giocatore non trova più molto spazio, decidendo così di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in Italia.

La rinascita al Milan

Voluto da Paolo Maldini, che di difensori se ne intende, Tomori in rossonero dimostra tutte le sue qualità, ripagando così la fiducia della società che aveva scelto d’investire su di lui.

Acquistato con un prestito oneroso nel gennaio del 2021, viene riscattato a giugno dello stesso anno per una cifra vicina ai 30 Milioni di euro, valore che con questo campionato è sicuramente aumentato.

Fa il suo debutto con la maglia del Milan subentrando in un derby di Coppa Italia contro l’Inter a causa dell’infortunio di Kjaer. Dopo un breve periodo dove ha bisogno di ambientarsi con il nuovo campionato leva il posto a Romagnoli, diventando leader del Milan.

Con il Milan ha trovato anche la sua prima rete in Champions League.

Southgate stai guardando?

È inspiegabile il fatto che un giocatore di questo livello abbia solo due presenze con la nazionale inglese, ma è impensabile pensare che Southgate decida di far ancora a meno di lui per i mondiali che si disputeranno in Qatar.

L’inserimento in campo del classe 97 potrebbe essere un altro tassello utile all’Inghilterra per vincere il Mondiali e riprendersi dalla delusione della sconfitta agli europei.