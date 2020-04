Totti si scatena su Tik Tok con i figli. E Chanel è identica a Ilary Blasi

Totti si scatena in un balletto con i figli e Chanel è la fotocopia di Ilary Blasi

Francesco Totti senza Ilary Blasi si scatena su Tik Tok con i figli Cristian, Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma sta trascorrendo moltissimo tempo fra le mura domestiche e per ingannare la noia ha deciso di lanciarsi in un balletto nel nuovo social che piace tanto ai giovani. Si tratta di Tik Tok, rivale di Instagram, in cui Totti è comparso in compagnia dei figli.

Chanel è un’appassionata di social ed è un tik toker provetta, per questo ha deciso di coinvolgere tutta la famiglia in uno dei suoi ultimi video. Nella clip, che ha conquistato i fan dei Totti, la secondogenita di Ilary balla di fronte alla telecamera una canzone di Poli OK ft Uzi Lvke intitolata 2020 Baby. La 12enne, con lunghi capelli biondi e felpa, si scatena, ma alle sue spalle compare Francesco che, con in braccio la piccola Isabel, si lascia andare a smorfie e balletti.

Poco dopo interviene anche Cristian, il primogenito della Blasi e di Totti, che conquista l’inquadratura. Chanel prova a trattenere le risate e a rimanere seria, ma è impossibile. Nella clip di Tik Tok manca solo Ilary, ma sarebbe facile confonderla con la secondogenita. Chanel infatti cresce in fretta ed è sempre più simile alla sua mamma: stessi capelli biondi, stessa simpatia e bellezza. “Chi sta più dietro ai figli? Tutti e due. Anche troppo – aveva svelato qualche tempo fa Totti parlando della sua famiglia -. Non li lasciamo sempre alle tate. Li portiamo a fare sport tutti i giorni”.

“Ilary per me è tutto – aveva aggiunto parlando della conduttrice -. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”. Di recente però la Blasi aveva negato la possibilità di allargare nuovamente la famiglia. Chissà se in queste ultime settimane in compagnia dei figli e del marito avrà cambiato idea.

