Tragedia al carcere di Parma: chi è il giovane detenuto suicida in cella? La 67esima vittima del 2024

Il giorno di Ferragosto per il carcere di Parma è stato ben lontano dall’assomigliare a una giornata di festa. Un detenuto di 36 anni, in cella per reati legati al traffico di droga, si è tolto la vita: con questo suicidio sale a 67 il numero di vittime del sistema penitenziario italiano in questa prima metà del 2024.

Il 36enne, di origine tunisina, era arrivato nella Casa di Reclusione di Parma da soli 3 giorni ed era in isolamento; non si conoscono le modalità con cui l’uomo si è tolto la vita. Ora ci si domanda cosa si stia facendo per prevenire queste tragedie. La situazione infatti è al collasso: il sovraffolamento, che diventa insostenibile nei periodi di caldo intenso, peggiora una esistenza in cui le prospettive future sono quasi azzerate, spesso anche a causa dei tempi lenti del sistema giudiziario.

Carcere di Parma: le preoccupazioni di Di Giacomo

A commentare la notizia sono arrivate le parole di Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, che non ha nascosto lo sconforto per quanto accaduto. Il Segretario ha definito la situazione una “strage di Stato”, accusando l’esecutivo di non fare abbastanza per una questione che ha assunto proporzioni insostenibili. Ha inoltre evidenziato le difficoltà estreme che gli agenti di polizia penitenziaria stanno affrontando nel loro lavoro quotidiano, avvertendo che, senza interventi, l’intero sistema rischia di collassare.

Crisi carceraria: 67 vittime in un anno

E’ intervenuto anche Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa (Unione italiana Lavoro Pubblica Amministrazione), che ha criticato la superficialità con cui gran parte della politica affronta la crisi carceraria del sistema italiano. De Fazio addirittura ha espresso preoccupazioni per l’immediato futuro, augurandosi che la situazioene resti tranqulla almeno fino a settembre, senza che si debbano aggiungere vittime alla lista di tragici episodi.