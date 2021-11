Tubarite, cos’è? Sintomi, cura, come evitarla

Quando si parla di tubarite si fa riferimento a una ostruzione acuta che può interessare una o entrambe le tube uditive (ovvero le trombe di Eustachio, anche dette tube di Eustachio) che collegano il naso con l’orecchio. Ma quali sono i sintomi di questa disfunzione tubarica come prevenirla? Continuate a leggere per le risposte.

Tubarite: che cos’è?

La tubarite, come già accennato, è una disfunzione tubarica che può interesse la tromba di Eustachio. La tromba (o tuba di Eustachio) è il condotto che collega il naso (e più specificamente il rinofaringe) con l’orecchio. Nel momento in cui la comunicazione tra queste due parti viene interrotta o compromessa, insorgono difetti di aerazione dell’orecchio e, di conseguenza, delle alterazioni nel bilanciamento della pressione tra orecchio e ambiente.

Questa condizione è alla base di diversi disturbi, quali per esempio l’ipoacusia (abbassamento dell’udito), l’acufene (rumore nell’orecchio), l’autofonia (rimbombo orecchio della propria voce), ma anche una sensazione di orecchio tappato e dolore o di orecchie che si tappano e stappano. In alcuni casi avviene la formazione di catarro, che ristagnando nella tuba uditiva.

Quando questi sintomi della tubarite si presentano in concomitanza di un viaggio in aereo o su un treno ad alta velocità, immersioni subacquee, escursioni in alta montagna o qualsiasi altra condizione in cui la pressione atmosferica esercita la sua azione sull’orecchio, può avvenire una sorta di blocco della tuba uditiva, detto barotrauma orecchio.

Come prevenire la tubarite?

Alcuni accorgimenti, quando si parla della salute dell’orecchio, del naso e dell’apparato respiratorio in generale, possono essere utili per prevenire la maggior parte dei disturbi lievi. Innanzitutto è buona norma evitare il fumo, sia attivo che passivo, primaria causa di infezioni e indebolimento dell’organismo.

In secondo luogo, si può optare per rimedi naturali. Per esempio, l’inalazione di aerosol con soluzioni fisiologiche, possibilmente a base di camomilla. La camomilla ha infatti proprietà mucolitiche e analgesiche.

Catarro tubarico tempi di guarigione e cura

In molti si chiedono il catarro tubarico quanto dura, ma ovviamente non esiste una risposta univoca. Quello che è certo è che il catarro in caso di raffreddore orecchio tappato può risolversi in moto autonomo nel giro di pochi giorni. È infatti piuttosto frequente avvertire questo tipo di disturbo nella stagione autunnale e invernale, quando il raffreddore è più diffuso.

Se invece il catarro nelle orecchie sembra persistere e provocare fastidi e disturbi più prolungati e intensi, sarà meglio consultare un otorino. In caso di tubarite acuta non trattata tempestivamente, infatti, esiste la possibilità di cagionare un danno uditivo permanente. , sia per le possibili conseguenze generali date soprattutto dalle forme purulente. Sarà compito del medico, dopo la visita, effettuare la diagnosi con conseguente terapia.

La cura in caso di catarro nella tromba Eustachio può variare in base alla presenza di altri sintomi, e comunque è decisa dall’otorino o dal medico di base. Nel caso di febbre, infatti, può rendersi necessario associare una terapia antibiotica a quella antinfiammatoria. In generale, comunque, è previsto il trattamento a base di mucolitici.

Lavaggi nasali con soluzione fisiologica, decongestionanti nasali e suffumigi possono essere di aiuto per alleviare il fastidio. Allo stesso modo è consigliata la terapia termale, specialmente nei casi in cui la tubarite è di tipo cronico.