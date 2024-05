Uomini e Donne, chi ha scelto Daniele Paudice?

Uomini e Donne ha visto nascere una nuova coppia: Daniele, tronista di questa edizione ha fatto la sua scelta: insieme con la sua corteggiatrice, hanno fatto sognare tutto il pubblico a casa.

Non servono presentazioni per parlare di Uomini e Donne, lo show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, che nonostante il passare degli anni non smette di essere molto seguito e apprezzato dal pubblico a casa. Nella fascia oraria del pomeriggio è ancora oggi imbattibile.

Per questo motivo, ne torniamo a parlare e anche perchè, nel corso della puntata del 6 Maggio, Daniele Paudice, tronista della stagione, pare avere fatto la sua scelta, quella che il pubblico che lo segue dal primo giorno aspettava da tempo e che di fatto, ha portato a compimento il percorso del giovane.

Ma di chi si tratta? Ricordiamo che alla fine era rimasto in compagnia delle due corteggiatrici Gaia e Marika. Entriamo nel vivo della questione e scopriamo come è andata a finire.

Uomini e Donne, Daniele Paudice ha scelto Gaia

Insomma, il 33enne napoletano non ha avuto nessun dubbio, dopo un lungo percorso portato avanti nel corso di questi mesi, ha scelto di proseguire la sua vita al fianco di Gaia. E’ stata lei la scelta del tronista, che di fatto l’ha preferita a Marika che invece è tornata a casa a mani vuote.

Gaia Gigli è una giovane mamma e con Daniele fin dal primo momento ha istaurato un rapporto profondo, fin dal principio la giovane ha dimostrato di avere un forte interesse nei confronti del ragazzo, non nascondendo però dei dubbi evidenti su quelli che potevano essere i veri sentimenti del tronista. Alla fine, però, le cose sembrano essere andate nel migliore dei modi e in effetti, la ritrosia di Daniele è sempre stata spiegata come una forma di rispetto verso il figlio che la guardava da casa.

Marika, invece, la non scelta ha sempre avuto il sospetto che il coinvolgimento di Daniele verso di lei fosse solo fisico e infatti, tra di loro il bacio è scattato dopo solo poche esterne.

Insomma tutto bene quel che finisce bene: alla fine l’amore ha trionfato. Adesso non resta che aspettare di vedere come proseguirà la loro relazione.