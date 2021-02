Visita guidata a Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, 21 febbraio 2021

Visita a Villa Durazzo Pallavicini

Domenica 21 febbraio 2021, ore 14:00, non perdetevi la visita guidata a Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, dal titolo La meraviglia che c’è in te. Un percorso dedicato a persone affette da disabilità psicosensoriale e non solo.

Non è solo un giardino. Ma è molto di più. Un percorso ricco di sorprese inaspettate. Un sentiero inciso in una montagna da percorrere senza mai tornare indietro. La sensazione di perdersi ma poi, con fiducia, anche di ritrovarsi. Un po’ diversi.

Ricordiamo che per poter partecipare la prenotazione è obbligatoria e l’appuntamento si terrà 15 minuti prima dell’inizio della visita.

Per info: SMS/WhatsApp al numero 328 4222168 (Lidia Schichter)

Costo del biglietto

Intero: 20 euro

Ridotto: 10 euro (per ragazzi fino a 18 anni)

Villa Durazzo Pallavicini

Villa Durazzo Pallavicini è una storica dimora nobiliare sita nel comune di Genova. Si trova a Pegli, quartiere residenziale del ponente cittadino. Il complesso, oggi di proprietà del comune di Genova, si compone di un palazzo, sede del museo di archeologia ligure, di un parco di quasi 9 ha tra i maggiori giardini storici a livello europeo e di un giardino botanico intitolato alla nobildonna Clelia Durazzo.

Villa e parco nelle forme attuali risalgono alla metà dell’Ottocento, ma il complesso nasce nel Seicento per volere della famiglia Grimaldi. La proprietà, oltre ai Grimaldi, fu posseduta da altre due importanti famiglie di quel tempo, i Durazzo e i Pallavicini, tutte imparentate fra loro.

Nel 2017 viene dichiarato Parco più bello d’Italia.

Il complesso architettonico di Villa Durazzo Pallavicini non rappresenta una semplice riproposizione delle ville nobiliari suburbane dei secoli precedenti, edificate come sfarzosi luoghi di svago delle famiglie patrizie, esclusivi ed autocelebrativi: il rifacimento voluto da Ignazio Pallavicini, in forme neoclassiche e rielaborato nell’ottica del romanticismo, in linea con il pensiero artistico e culturale dell’epoca, si inquadrava nel contesto del rinnovamento urbanistico di Pegli, che di lì a poco, grazie anche alla costruzione della ferrovia Genova-Voltri, si sarebbe affermata come centro turistico di rinomanza europea. Il suo parco romantico, aperto al pubblico, sia pure a pagamento, a differenza degli esclusivi giardini delle antiche ville patrizie, divenne da subito motivo di grande richiamo vantando annualmente migliaia di visitatori.