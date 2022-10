Volodymyr Zelensky chi è? Moglie, storia, politica

Nella guerra in Ucraina, che vede contrapposte le forze militari russe da una parte e ucraine dall’ altra, ci sono personaggi politici che hanno monopolizzato l’ interesse mondiale riguardo lo scontro in atto nel cuore dell’ Europa. Una di queste figure è indubbiamente il presidente ucraino Volodymys Zelensky, da giorni nascosto in rifugi segreti per non essere colpito dall’ artiglieria russa. Il presidente continua a mandare messaggi di riscossa ai suoi compatrioti, esortandoli a non arrendersi e a riconquistare quei territori caduti in mano all’ esercito russo. Per questi strenui tentativi di resistenza, Zelensky è visto come esempio dall’ intero popolo ucraino. In una delle recenti dichiarazioni, Zelensky ha prettamente dichiarato che l’ Ucraina non dispone dell’ arsenale bellico della Russia, ma il suo popolo ama la libertà e farà di tutto per difendere ogni centimetro della propria terra. Parole che hanno infiammato i cuori degli ucraini in guerra e della popolazione tutta, decisa più che mai a far rispettare i propri confini.

Volodymyr Zelensky, la carriera politica

Zelensky nasce il 25 gennaio del 1978 a Kryvyi Rih, nella regione di Kryvbas. Il presidente, per anni , ha lavorato in televisione. Il suo ruolo di attore e sceneggiatore comico sono molto importanti per la sua ascesa in politica. Zelensky è anche autore e attore principale di una sit-com in Ucraina, in cui un professore diviene presidente. Un’ idea nata quasi per caso che il presidente decide di mettere in atto, partecipando alle eleziooni del 2019 e vincendole con una maggioranza schiacciante. Con questa vittoria, Zelensky ricalca sempre di più il carattere autonomo dell’ Ucraina e dichiara più volte di rivolgere il proprio sguardo all’ occidente, volendo porre fine alle intromissioni russe nella politica nazionale. Una scelta che gli costerà cara, culminando con la guerra apertasi nel febbraio del 2022.

Biografia

Zelensky cresce in uno dei grandi quartieri dormitorio chiamati Kvartal 95, un agglomerato di “case formicaio” in cui vivono moltissime famiglie. È figlio unico di una famiglia benestante di origine ebrea; questa sua caratteristica risulterà invisa al regime sovietico, da sempre non molto tenero nei confronti della religione ebraica in quanto, per il suo insieme di valori molto radicali, non hanno permesso al comunismo di intaccare in maniera completa sul territorio. Zelensky, in questo contesto, si dimostra uno studente brillante riuscendosi anche a laureare in legge, senza abbandonare le sue grandi passioni, ossia lo sport e il mondo dello spettacolo. Il suo gruppo, Kvartal 95, concorre nelle trasmissioni che lanciano giovani di talento e Zelensky, con la sua vena comica dirompente, risulterà essere uno dei miglior attori in circolazione e un vero e proprio mattatore del programma. Il suo successo si arricchisce di continue fracciate verso il Cremlino e verso Putin, che sembra non apprezzare la vena comica dell’ attore.

La sua sua ascesa in politica

Proprio per l’ enorme successo delle sue parodie e per i suoi tentativi di introdurre la lingua ucraina come lingua ufficiale nei palinsesti televisivi, oltrechè nelle scuole e nella vita quotidiana, Zelensky si candida in politica, ottenendo un plebiscito schiacciante nelle elezioni del 2019 e diventando presidente del suo paese. Questo carattere di autonomia, più volte rivendicato anche al momento della sua investitura, sarà inviso ai piani alti del Cremlino, che da quel momento cominceranno a contrastarlo in ogni modo.