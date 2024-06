Vomito ciclico: cos’è, cause, sintomi

Chi ha mai sentito parlare di “Vomito ciclico”? Sapete cos’è? Diciamo che è molto più comune di quanti si creda, anche se in effetti può sembrare una patologia rara

Vomito ciclico: definizione

Quando parliamo di “vomito ciclico” definiamo una condizione poco conosciuta quindi, ma non meno impegnativa che colpisce un numero considerevole di persone. Questo disturbo si presenta con episodi ricorrenti di vomito, anche incontrollati, che provocano naturalmente disagio e ovviamente impediscono al soggetto che ne è affetto una qualità di vita ottimale.

Parliamo dunque di una patologia caratterizzata da “attacchi improvvisi” senza una causa apparente. Questi “attacchi” definiamoli così, possono verificarsi regolarmente, e tra un periodo e l’altro il paziente vive una vita apparentemente regolare. Proprio per questo motivo questo fastidio viene scambiato per altri disturbi gastrointestinali più o meno gravi e per questo non trattato adeguatamente.

Le cure per il Vomito Ciclico

Non esistono attualmente delle vere e proprie cause scatenanti per il “vomito ciclico”. Si ritiene al contrario che il disturbo possa essere legato a disfunzioni nel sistema nervoso autonomo. Tra i sintomi più comuni ci sono: nausea intensa, sensibilità alla luce e ai suoni nonchè una marcata diminuzione dell’appetito, segnali che possono manifestarsi improvvisamente e possono durare per diverse ore.

La gestione di suddetta patologia, che potremmo definire anche invalidante, può essere complessa e richiede nella stragrande maggioranza dei casi un approccio personalizzato. Chiaramente, quest’ultimo varierà caso per caso

Diversi specialisti consigliano di curarla con una combinazione di farmaci, ovviamente controllati, per trattare i sintomi acuti, terapie comportamentali per gestire lo stress e l’ansia, o modificando i propri stili di vita, magari riposando adeguatamente oppure stando attenti alla propria dieta (diminuendo l’apporto di carboidrati, zuccheri, cibi grassi o piccanti)

Il supporto e la comprensione da parte della famiglia e degli amici sono importantissimi per affrontare questa condizione. La consapevolezza e l’educazione svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità della vita delle persone colpite da questo disturbo troppo spesso sottostimato

La “sfida”

Il vomito ciclico rappresenta comunque una vera e proprie sfida per coloro che ne soffrono. Trattandosi comunque di un problema psicologico, anche periodi di forte stress possono causarlo, uno stile di vita sano, una dieta controllata e magari il supporto di amici o parenti, rappresentano ad oggi la migliore cura.

E se proprio il vomito è causato da blocchi emotivi, solo in questo caso, si potrebbe rendere necessario l’aiuto di uno psicologo. In tal caso, il disturbo viene sconfitto partendo dalle cause più remote