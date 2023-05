Sognare Il serpente-Dizionario dei sogni, interpretazione dei sogni Serpente

Interpretazione del sogno del serpente

Che cosa significa quando si sogna un serpente? Bisogna considerare il contesto in cui appare il “serpente”. Cercate di ricordare il più possibile del sogno.

1.Serpente.

I serpenti sono una delle immagini oniriche più comuni nei nostri sogni. Il simbolismo di questo predatore a sangue freddo è molteplice e può essere interpretato in molti modi. Il serpente è un simbolo del male e del diavolo e rappresenta un cattivo presagio in qualsiasi sogno.

Uno degli animali (rettili/scavatori) più comuni nei sogni è il serpente. Si tratta di simboli complessi, in quanto possono avere significati sia positivi che negativi. Per comprendere il significato dei serpenti nei sogni, è importante considerare la propria esperienza personale con i serpenti e il modo in cui sono visti nella nostra cultura. Ad esempio, se avete un serpente come animale domestico, il sogno avrà un significato diverso per chi non ama o ha paura dei serpenti.

Vedere un serpente da solo e averne paura significa che avete dei nemici che lavorano contro di voi, e questo significa anche che rischiate che la vostra salute venga compromessa dai vostri nemici.

Vedere molti serpenti simboleggia la sfortuna in amore o nel lavoro. Se riuscite a uccidere un serpente in sogno, significa che siete riusciti a sconfiggere i vostri nemici.

Secondo le antiche tradizioni oniriche, i serpenti rappresentano la calunnia, l’inganno, l’odio, il tradimento, gli eventi spiacevoli, i progetti incompiuti, ecc.

Avere un serpente – felicità. Se sognate che si calpesta un serpente – amici fedeli Se sognate casa serpente – sofferenza in amore, il vostro partner di vita è fedele a voi. Serpenti che vediamo solo – tradimento, situazione compromettente. Serpente addormentato – si sono assolti da attività. Serpente che corre – tempo burrascoso, burrasca, vento forte. Serpente nell’erba – fortuna in amore. Molti serpenti aggressivi – sgradevolezza, le donne astute faranno amicizia con voi. Serpente grande – siete stati imbrogliati. Serpente piccolo – problemi. Sognare il morso di un serpente – una donna astuta vuole darvi la scossa. Vedete un bel serpente colorato – tentazione, peccato, saggezza. Serpente che si dimena – avete nemici.

2. Sognare serpente bianco

Un serpente bianco in sogno rappresenta la profondità dell’anima, ma è importante conoscere i dettagli di ciò che il serpente sta facendo nel sogno.

Per ulteriori informazioni, vedere Previsioni dei sogni sul serpente.

3. Sognare serpente con campana

Sognare un serpente a sonagli rappresenta una persona o una situazione che avverte di conseguenze spiacevoli se non si collabora. Chiaro avvertimento o aperta ostilità. Avvertite che nella vostra vita potrebbero nascere seri problemi.

In alternativa, un serpente a sonagli in sogno rappresenta un tentativo in corso di spaventare qualcuno in modo indesiderato, se non si smette di essere sgradevoli. State avvertendo gli altri che pagheranno un prezzo molto alto se decideranno di non rispettarvi o di non ascoltarvi.

Sognare di essere morsi da un serpente a sonagli può riflettere i vostri sentimenti per aver ignorato chiari segnali di avvertimento. Rimpianto per non aver preso più seriamente minacce e avvertimenti.

Sognare un serpente a sonagli solo con la coda, ma senza corpo, suggerisce una minaccia o un avvertimento falso. Dovete avvertire qualcuno, personalmente, di un fallimento insormontabile.

Sognare di sentire la campana del serpente a sonagli ma di non vedere il serpente è un buon segno perché potete correggere un torto subito in passato o qualcuno si farà perdonare.

4. Sognare serpente a due teste

Un serpente a due teste ha molti significati, di solito questo sogno rappresenta un conflitto di opinioni; un serpente con due o più teste può rappresentare molte paure nascoste nella vita quotidiana.

Vedere un serpente con una testa per ogni estremità del corpo suggerisce che si viene tirati (trascinati) in due direzioni diverse. Forse vi sentite sovraccarichi di lavoro, incerti se andare o venire, e le vostre azioni stanno avendo l’effetto opposto. In alternativa, questo sogno può rappresentare un complicato triangolo amoroso.

Un serpente a due teste (serpente a due teste) in sogno indica cooperazione e lavoro di squadra (potrebbe anche trattarsi di una relazione umana).

Uccidere un serpente a due teste in sogno sottolinea il desiderio di porre fine alla relazione, indipendentemente dalla sua natura.

5. Sognare Serpente giallo

Sognare un serpente giallo simboleggia le emozioni e i valori associati a questo colore. Di solito, le interpretazioni dei sogni di serpenti gialli sono legate alla rappresentazione del vostro intelletto e della vostra intuizione.

Un serpente giallo nei sogni potrebbe significare il vostro intelletto, la vostra saggezza e il modo in cui la utilizzate per superare le situazioni difficili. Un’altra interpretazione associata al serpente giallo nei sogni riguarda l’intuizione, l’apertura del vostro orientamento verso una nuova prospettiva, una nuova consapevolezza. Sognare un serpente giallo potrebbe essere un invito a uscire allo scoperto e a usare l’intelletto per risolvere una situazione o un problema della vostra vita.

Il serpente giallo nei sogni può anche significare un tradimento. Il sogno potrebbe suggerire che qualcuno vi sta tradendo o che voi state tradendo le vostre idee agendo in un certo modo nella vita. Il sogno è un invito ad aumentare la fiducia in se stessi e la capacità di affrontare una situazione che richiede di essere analizzata e di prendere decisioni basate su una visione chiara.

6. Sognare Serpente nell’acqua

I sogni in cui appare un serpente nell’acqua si riferiscono alle emozioni e al fatto che i sentimenti elementari possono influenzare la vostra vita in un modo di cui non siete consapevoli.

I serpenti nell’acqua simboleggiano paure inconsce o un potenziale di guarigione emotiva. In questo caso, un sogno del genere potrebbe indicare forti correnti emotive che possono influenzare il corso della vostra vita.

In alternativa, il sogno può anche verificarsi a causa di preoccupazioni eccessive, soprattutto per quanto riguarda la direzione della vita di una persona cara.

Considerate che il serpente appare nei sogni come un segnale di avvertimento o un campanello d’allarme su una situazione potenzialmente pericolosa associata a segni potenti.

Se il serpente nuota pacificamente in acque tranquille, si tratta di emozioni positive.

Se avete sognato che un serpente vi mordeva mentre nuotavate, questo sogno potrebbe essere interpretato come un avvertimento. Prestate maggiore attenzione alle vostre emozioni prima che vi colpiscano e vi sfuggano di mano.

Dovreste anche considerare il tipo di acqua in cui nuota il serpente, la vostra reazione al serpente e il suo comportamento per interpretare quale stato emotivo sta influenzando la vostra vita.

Se siete in acqua e il comportamento del serpente è amichevole o neutrale, significa che siete in pace con i vostri sentimenti. La presenza del serpente può indicare che le ferite emotive stanno guarendo. Il sogno può anche riflettere il desiderio o la speranza di cancellare alcune preoccupazioni relative a una relazione o a una situazione che vi tocca profondamente.

7. Sognare Serpente grande

Se sognate un grosso serpente, significa che dovete stare attenti perché sarete ingannati.

8. Sognare Piccolo serpente

Un piccolo serpente nei sogni indica gioia nel futuro.

9. Sognare Serpente morto

Un serpente morto in sogno significa che il pericolo è passato.

Per una donna che è stata morsa in sogno da un serpente morto, significa che subirà una sconfitta in una situazione legata a un amico. Per un uomo, questo sogno indica superficialità.

10. Sognare Serpente nero

Se il serpente è nero opaco nel sogno, significa che il pericolo è in arrivo e definisce il pessimismo in amore, che porta sfortuna.

Se il serpente è nero lucido, significa che, oltre alla negatività in amore, la persona che vi sta accanto non va bene per voi.

11. Serpente rosso

Il serpente rosso nei vostri sogni mette in evidenza le caratteristiche positive del serpente e la vostra passione ardente. Tuttavia, un serpente rosso nei sogni potrebbe significare un avvertimento a stare lontani o a interrompere ciò che si sta facendo.

Nella cultura cinese, sognare un serpente rosso preannuncia l’arrivo di eventi felici. Per una persona single, il serpente rosso in sogno suggerisce che si sposerà presto, mentre per una persona sposata il sogno suggerisce che avrà dei figli. Se un paziente sogna un serpente rosso significa che presto sarà in salute.

12. Serpente rosa

Sognare un serpente rosa preannuncia una visita inaspettata da parte di una persona lontana.

Se si sogna un serpente rosa morto significa che si avrà sfortuna.