Come mettere l’eyeliner in base alla forma dei tuoi occhi

L’eyeliner è uno degli strumenti più affascinanti e versatili nel mondo del makeup: con una sola linea ti aiuta a trasformare completamente il tuo sguardo, donando intensità e definizione. Ma non tutte le forme di occhi sono uguali, e saper adattare la tecnica di applicazione dell’eyeliner in base alla loro forma è fondamentale per valorizzare davvero il tuo viso. Che tu abbia occhi grandi, piccoli, allungati o rotondi, esistono trucchi e segreti per creare il look perfetto, rendendo lo sguardo più aperto, allungato o magnetic. Approfondiamo insieme.

Vari tipi di eyeliner

L’eyeliner si presenta in diverse formulazioni, ognuna con le proprie caratteristiche che permettono di ottenere risultati differenti a seconda del look desiderato. L’eyeliner liquido è forse il più conosciuto e apprezzato per la possibilità di creare linee nette e ultra definite. È perfetto per realizzare un classico cat eye o un tratto grafico, grazie al suo applicatore fine e preciso. Tuttavia, richiede mano ferma e un po’ di pratica, poiché è meno indulgente rispetto ad altre tipologie e può sbavare se applicato frettolosamente.

L’eyeliner in gel è una scelta ideale per chi cerca una maggiore versatilità. Viene solitamente applicato con un pennello angolato e consente di creare sia linee sottili e precise che tratti più spessi e sfumati. La sua texture cremosa lo rende facile da lavorare e sfumare, ideale anche per look smokey o per chi ama un effetto più morbido rispetto al rigore del liquido. Inoltre, una volta asciutto, tende a fissarsi molto bene e a durare a lungo.

L’eyeliner a matita è probabilmente il più intuitivo da usare e perfetto per i principianti. La sua formula più cerosa o morbida permette di tracciare una linea con facilità e di sfumarla, rendendolo adatto a look naturali o più disinvolti. Le matite waterproof offrono una maggiore tenuta e sono perfette per chi desidera un eyeliner che duri tutto il giorno senza colare.

Esiste anche l’eyeliner in penna, una versione pratica e moderna dell’eyeliner liquido, ma con un applicatore a punta rigida o in feltro. Questo formato è molto amato per la sua facilità d’uso, combinando la precisione di un eyeliner liquido con il controllo di una matita. È perfetto per creare linee sottili o elaborate, con il vantaggio di essere meno soggetto a errori rispetto agli eyeliner liquidi tradizionali.

Infine, troviamo l’eyeliner in polvere, spesso utilizzato da chi preferisce un effetto più soft e naturale. Viene applicato con un pennello sottile e permette di costruire il colore in modo graduale, ideale per look più sfumati o per chi vuole definire l’occhio senza l’effetto troppo marcato degli eyeliner liquidi o in gel. Questa tipologia è anche perfetta per fissare o intensificare il colore di una matita o di un eyeliner in gel. Puoi trovare l’eyeliner più adatto alle tue esigenze online, sui siti di brand (es: www.maybelline.it) oppure andando nella tua profumeria di fiducia (il che è particolarmente consigliato se vuoi provare a vedere se hai manualità col prodotto).

Applicare l’eyeliner in base alla forma degli occhi

Per applicare l’eyeliner in modo da valorizzare il proprio sguardo bisogna prestare attenzione alla forma degli occhi, poiché una linea ben posizionata può valorizzare e bilanciare lo sguardo. Per gli occhi grandi, l’obiettivo è definire il contorno senza esagerare, quindi è consigliabile applicare una linea sottile lungo la palpebra superiore, seguendo la forma naturale dell’occhio. Se desideri un effetto ‘syren eye’, puoi intensificare il tratto anche nella rima interna, utilizzando un eyeliner scuro che dona maggiore profondità allo sguardo.

Per gli occhi piccoli, l’eyeliner deve essere utilizzato per creare l’illusione di apertura. In questo caso, evita di contornare completamente l’occhio, perché rischia di far sembrare gli occhi ancora più piccoli. Meglio applicare una linea sottile lungo la palpebra superiore, allargandola leggermente verso l’esterno per un effetto “occhi da gatta”. Puoi aggiungere un tocco di matita bianca nella rima interna inferiore per aprire ulteriormente lo sguardo.

Gli occhi a mandorla sono naturalmente armoniosi, ma per accentuare la loro forma puoi seguire la linea naturale dell’occhio, prolungando leggermente l’eyeliner verso l’esterno per enfatizzare la loro forma naturale. Se desideri un look più drammatico, un cat eye marcato è perfetto per questa forma di occhi, creando un effetto seducente.

Gli occhi rotondi possono essere bilanciati tracciando una linea più spessa nella parte centrale della palpebra superiore e sfumandola verso l’esterno. Questo aiuta a dare una forma più allungata e meno arrotondata all’occhio. Evita di enfatizzare troppo la parte inferiore, per evitare che l’occhio sembri ancora più tondo, e punta a linee sottili o sfumate se scegli di definire anche la rima inferiore.

Per gli occhi infossati, è importante mantenere l’eyeliner leggero e ben sfumato. Una linea troppo spessa potrebbe chiudere ulteriormente lo sguardo, quindi è meglio optare per una linea sottile e delicata che segua la forma dell’occhio, evitando eccessi. Un piccolo flick esterno, un prolungamento verso l’esterno, può aiutare a sollevare visivamente l’occhio.

Gli occhi cadenti o con palpebre discendenti richiedono una linea di eyeliner che sollevi visivamente lo sguardo. Applica l’eyeliner partendo dall’angolo interno con una linea sottile e via via più spessa man mano che ti avvicini all’angolo esterno. La coda dell’eyeliner deve essere inclinata verso l’alto, per creare un effetto lifting. Evita di applicare troppo prodotto nella parte inferiore dell’occhio, che potrebbe accentuare ulteriormente la forma discendente.