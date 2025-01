Le migliori compagnie per noleggiare un’auto a Milano Centrale

La Stazione Centrale di Milano è un gioiello architettonico che si erge maestosa nel cuore della città. Progettata dall’architetto Ulisse Stacchini nel 1931, è adornata da un fregio scultoreo che racconta l’evoluzione dei mezzi di trasporto. Ma questa Stazione è anche uno snodo essenziale per il traffico ferroviario, collegando i principali snodi nazionali ed europei.

Ogni giorno 320.000 persone transitano attraverso lo scalo ferroviario meneghino, e molti lo scelgono come punto di partenza ideale per noleggiare un veicolo e muoversi in libertà. Ecco alcune delle migliori compagnie di noleggio auto disponibili proprio alla stazione:

Locauto

Azienda 100% italiana, è il partner ideale per noleggiare automobili e veicoli commerciali. Con oltre 40 anni di esperienza, conta una flotta rinnovata, efficiente e a basse emissioni. I viaggi di piacere o di business diventano comodi e flessibili, anche per merito di Elefast: l’esclusivo servizio di nolo digitale fai da te che consente di prenotare il veicolo online al link, e ritirarlo presso la Stazione Centrale di Milano in totale autonomia 7/24. La sua sede in Piazza Duca d’Aosta 1 – Galleria delle Carrozze, rappresenta un modo comodo e veloce per iniziare il viaggio senza doversi spostare troppo.

Hertz

Rinomata azienda di noleggio auto, è presente anch’essa vicino allo scalo ferroviario, per la precisione al piano terra, nei pressi dell’uscita nella medesima piazza citata poco sopra, l’agenzia Hertz è facilmente accessibile per chi arriva in treno. La flotta di veicoli disponibile presso questa sede comprende modelli elettrici di ultima generazione, ideali per esplorare Milano e i suoi dintorni.

Sixt

Un altro competitor per il noleggio auto che si trova nelle immediate vicinanze che, insieme a furgoni, berline, auto sportive e SUV, propone anche auto e motorini elettrici per il noleggio e per il car sharing.

Europcar

Alcune decine di metri più in là, e cioè in via Luigi Galvani, si trova la sede più vicina delle sue 12 agenzie presenti nel capoluogo lombardo. Il loro parco dei mezzi propone autovetture utilitarie, anche di media cilindrata, inoltre furgoni per uso commerciale e autoveicoli di lusso;

B-RENT

Il loro ufficio più vicino alla Stazione Centrale di Milano è ubicato in Via Giovanni Battista Pirelli, per contribuire con comodità e flessibilità ai bisogni di chi desideri esplorare la città o viaggiare oltre. La posizione strategica dell’area parcheggio, situata in Piazza Luigi Einaudi all’APCOA Parking, semplifica il ritiro e la riconsegna dei veicoli. La flotta di B-RENT comprende una vasta gamma di opzioni, dalle city car come la Smart ForFour e la Fiat 500 alle spaziose Mercedes Classe E.

Maggiore

Per chi volesse spingersi fino a via Pisani segnaliamo anche questo marchio, di proprietà di Avis Budget Italia S.p.A., in attività dal 1947. L’agenzia propone sia noleggio a breve che a lungo termine, anche dei famosi furgoni contrassegnati dal logo Amico Blu.

Come sempre accade, ogni compagnia per il noleggio dell’auto offre servizi aggiuntivi che possono riguardare gli accessori in dotazione al veicolo (navigatore, seggiolino per il trasporto dei bambini a bordo, servizio di rifornimento del carburante al ritorno ecc…), così come quelli che riguardano le modalità di pagamento e i requisiti di guida richiesti per la conduzione del mezzo.

Ricorda che ogni compagnia ha le sue peculiarità, quindi valuta attentamente le tue esigenze e scegli quella più adatta al tuo viaggio.