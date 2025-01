Valletta “La ruota della fortuna”: chi è Samira Lui

Lo storico programma televisivo “La ruota della fortuna” è tornato in onda l’anno scorso con la conduzione del veterano Gerry Scotti.

Si tratta di uno dei programmi più longevi e maggiormente seguiti della storia della televisione italiana (la prima puntata risale al 1987).

Condotto per diversi anni dal grande Mike Bongiorno, “La ruota della fortuna” ha portato davvero molta fortuna anche alle vallette che qui si sono alternate nel corso degli anni sorridendo ai telespettatori accanto al tabellone.

Chi è la valletta che affianca ora Gerry Scotti in “La ruota della fortuna” ?

Si chiama Samira Lui, madre italiana e padre senegalese, classe 1988, è nata e cresciuta a Udine.

Prima di approdare su Canale 5 a “La ruota della fortuna” Samira ha partecipato al reality show “Il Grande Fratello” , al programma Tv “L’eredità” e anche al concorso Miss Italia del 2017.

Sin da piccola ha mostrato il suo talento: una voce bellissima le ha consentito di entrare a far parte del Piccolo Coro del Friuli Venezia Giulia all’età di soli 5 anni.

E’ sempre stata una ragazza tenace e intraprendente, di quelle a cui non spaventa rimboccarsi le maniche.

Durante gli anni dello studio, che l’hanno portata a diplomarsi come geometra, ha sempre contribuito al ménage familiare lavorando come hostess in fiere e manifestazioni.

Samira Lui: bella, simpatica e riservata

Samira Lui è stata promossa dal pubblico che l’ha descritta usando queste espressioni: “bella, intelligente, professionale, fine, simpatica”.

E chi la conosce al di fuori delle telecamere a anche le persone che lavorano con lei nell’ambito de La ruota della fortuna confermano che la valletta è proprio così: simpatica e spontanea anche dietro le quinte.

La peculiarità principale di Samia è sicuramente la grande riservatezza che ama mantenere soprattutto attorno alla sua sfera familiare e affettiva.

Infatti, l’unica informazione trapelata in merito alla vita privata è che la valletta è felicemente fidanzata con il modello Luigi Punzo.