Nintendo Switch OLED: prezzo e caratteristiche tecniche

Ora che la Nintendo ha annunciato l’uscita della sua ultima creazione, Nintendo Switch 2, stimata per il prossimo mese di marzo, gli occhi dei giocatori multimediali sono puntati sulla precedente creazione, la Nintendo Switch OLED.

Infatti, questo potrebbe essere un buon momento per concludere questo acquisto tenuto magari in stand-by a causa del prezzo non particolarmente economico.

Il costo della Nintendo Switch OLED si colloca nel range 290 – 340 euro e la differenza di prezzo è determinata anche dal colore della console.

Vediamo cosa abbiamo per questo importo.

Innanzitutto, lo schermo OLED, che dà il nome a questa fortunata creazione firmata Nintendo, che è caratterizzato dal fatto che non necessità di una retroilluminazione.

Infatti, con questa tecnologia le immagini vengono generate sfruttando la luce prodotta da ogni singolo pixel.

E questo è anche ciò che differenza gli schermi OLED da quelli a LED.

E qui sta il segreto della qualità dei colori delle immagini offerte dalla Nintendo Switch OLED, perché spegnendo determinati pixel si riescono a realizzare dei neri profondi e questo potenzia di molto il livello del contrasto colori.

Questa versione è stata dotata di stand più ampio, regolabile fino a raggiungere l’angolo di visualizzazione perfetto per noi (questo per quando desideriamo giocare in modalità da tavolo).

La base della Nintendo Switch OLED presenta due porte USB, una presa HDMI che si può utilizzare per collegare questo supporto alla televisione, una porta LAN inedita, dedicata alle sessioni di gioco online in modalità TV.

E anche lo spazio è incredibile: 64 GB di memoria interna.

Se non fosse sufficiente, è possibile espanderla ulteriormente attraverso una scheda microSD compatibile (questa è l’unica cosa non inclusa nella confezione).

Questa console ha una durata della batteria che oscilla tra le 4 ore e mezza e le 9 ore.

Nintendo Switch OLED, parola d’ordine colore e intensità

La peculiarità principale di questa versione della Nintendo Switch è probabilmente il ventaglio di colori: sono tutti molto intensi e presentano un elevato contrasto.

Questo binomio offre al giocatore un’esperienza davvero unica, una maggiore intensità del gioco che risulta ora ancora più appagante e avvincente grazie al mood OLED.

Infatti, le ambientazioni e i movimenti appaiono così ancora più autentici e non possono far altro che catturare a sè come una calamita lo sguardo dell’utente.

Gare, velocità o combattimenti spietati: ogni scena qui è stata ulteriormente arricchita di vitalità.