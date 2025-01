Quando esce “Babygirl”: trama, trailer ufficiale e interpreti

In Italia la pellicola “Babygirl”, distribuita dalla Eagle Pictures, uscirà nelle sale cinematografiche il 30 gennaio 2025.

A metà dicembre 2024 sono state annunciate le date di uscita del film nei vari Paesi nonché reso disponibile il trailer ufficiale che possiamo trovare a questa pagina di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9XXoNB0lVGo

E’ stata presentata in anteprima all’ 81esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 30 agosto 2024 e in questa occasione la protagonista, Nicole Kidman, è stata premiata con la Coppa Volpi come miglior attrice.

Con la regia di Halina Reijn e la magistrale interpretazione di Nicole Kidman, “Babygirl” sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un campione d’incassi.

“Babygirl”, la trama

Il film narra la storia di Romy, una donna d’affari molto influente (interpretata da Nicole Kidman), CEO di una importante azienda americana, che mette a repentaglio sia la sua vita professionale sia la sfera privata quando intraprende una relazione con il suo giovane assistente (Harris Dickinson), naturalmente all’insaputa di tutti.

E’ una pellicola carica di erotismo, un thriller scritto finemente diretto da Halina Reijn e curato nei minimi dettagli, il tutto impreziosito da un grande cast.

Tra i protagonisti ci sono, infatti, anche Antonio Banderas che veste i panni del marito di Romy e Sophie Wilde che vediamo nel ruolo dell’assistente della protagonista.

Come dichiarato in un’intervista dalla regista Halina Reijn che ha curato anche la sceneggiatura del film, “Babygirl” vuole accendere i riflettori su una verità molto semplice ovvero che ciascuno di noi ha una piccola scatola nera piena di fantasie proibite, che probabilmente rimarranno tali e che non confideremo mai a nessuno.

E’ un viaggio alla scoperta della complessità dell’animo umano.

Il cast di “Babygirl”

Ecco il cast stellare di questo film: