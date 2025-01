Chi è Luca Calvani

Luca Calvani è stato recentemente eliminato dal reality show Grande Fratello.

L’attore toscano è nato a Prato il 7 agosto 1974.

La sua carriera inizia come modello ma da sempre Calvani punta al mondo del cinema e della TV e per questo vola negli Stati Uniti, per studiare recitazione.

Conosciamo meglio questo artista poliedrico.

La carriera di Luca Calvani

Dopo il diploma conseguito presso l’istituto Buzzi di Prato, Luca parte alla volta degli States.

Qui inizialmente lavora in un’industria tessile per mantenersi mentre frequenta a New York l‘Acror’s Studio

Al rientro in Italia frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.

Luca Calvani lavora come modello e successivamente come attore di fotoromanzi, teatro, cinema e televisione.

Insomma, un artista a 360 gradi.

Il debutto in televisione avviene nel 2000 con la serie TV “Distretto di polizia” mentre sul grande schermo con la pellicola “Al momento giusto“.

Sempre tra il 2000 e il 2001 appare anche nella serie TV cult americana “Sex and the city“.

Negli anni a seguire interpreta tantissimi ruoli in diverse serie TV tra cui “Carabinieri 4″, “Cotti e mangiati“, “La freccia nera“.

Nel 2004-2005 Luca Calvani approda anche nel salotto di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“.

Nel 2006 partecipa e vince il reality show “L’isola dei famosi“.

Nel biennio 2020-2021 lavora per Sky e si cimenta nel ruolo di inviato del programma di TV8, “Ogni mattina” condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Nel 2023 firma con la Discovery Italia e lo vediamo in TV sul canale Real Time nel ruolo di giudice in “Cortesie per gli ospiti”.

La vita privata di Luca Calvani

Luca Calvani è una persona riservata ma sappiamo che dal 2007 al 2015 è stato legato alla produttrice Francesca Arena, dalla quale nel 2009 ha avuto una figlia, Bianca.

L’anno seguente nel 2016 inizia una relazione, tuttora in essere, con l’imprenditore di Viareggio Alessandro Franchini che però la coppia rende pubblica solamente nel giugno del 2022.