5 consigli per trascorrere lunghe e meravigliose vacanze viaggiando in macchina

Ognuno di noi ama organizzare vacanze diverse. C’è l’amante della crociera, al quale piace trascorrere diverso tempo a bordo di una lussuosa nave che garantisca intrattenimento e ristorazione di un certo rango, mentre si raggiungono diverse tappe balneari e culturali tra le più belle in Europa e nel mondo. C’è, invece, chi desidera arrivare alla meta il più presto possibile, tralasciando il viaggio. In questi casi, si potrà scegliere un mezzo di trasporto veloce, come un treno ad alta velocità o un aereo. Infine, c’è chi desidera sempre muoversi con l’automobile per raggiungere mete anche lontane, magari organizzando un viaggio a tappe in un determinato Paese, vivendo on the road. Ovviamente, in questi casi a fare la differenza tra un viaggio ben riuscito e uno completamente fallimentare e stressante è la cura dei dettagli. Ecco perché di seguito saranno elencati 5 consigli che consentano di trascorrere al meglio lunghe e meravigliose vacanze viaggiando rigorosamente in macchina.

Cosa fare durante un viaggio lungo in macchina

Questo primo paragrafo lo dedichiamo non tanto al conducente, quanto agli altri passeggeri a bordo, consigliandogli cosa fare nel corso del viaggio verso la meta prestabilita. Sia in gruppo, sia singolarmente. Nel caso di un viaggio in famiglia o in comitiva, è possibile organizzare estemporaneamente dei giochi da fare durante la marcia. Per esempio qualcosa che abbia a che fare con degli indovinelli, della serie “Indovina a cosa sto pensando”. Oppure perché non organizzare una gara di karaoke. Del resto, se c’è un qualcosa che non manca mai in macchina è lo stereo. Basta selezionare la canzone che si vuole cantare, schiarirsi l’ugola e iniziare a cantare a tutto spiano. Oppure, sempre con la musica, fare un quiz nel tentativo di indovinare la canzone dopo poche note. Il comando del gioco sarà a turno. Se non si soffre di mal d’auto, poi, si può pensare di organizzare una task force per le parole crociate, cercando di risolvere il cruciverba con l’aiuto degli altri passeggeri, magari anche del guidatore, purché non distolga gli occhi dalla strada. A livello individuale, invece, sempre qualora non si soffra l’auto, si potrebbe utilizzare il proprio telefono per vedersi una serie TV, un film o un video sui social network, magari caricando anche qualche foto fatta on the road sui propri profili. Altra alternativa potrebbe essere quella di distrarsi un po’ giocando ad alcuni giochi in formato browser o app, come i quick games tipo Aviator, o i giochini come Candy Crush o Fruit Ninja. Infine, c’è sempre la soluzione di un buon libro da leggere, qualora si stia viaggiando su strade non estremamente curvose o dalla pavimentazione sconnessa. In caso, invece, di bambini, una buona idea è quella di portare con sé alcuni giocattoli, in modo che non si annoino durante il viaggio e possano trascorrere il tempo in piena serenità.

Organizzare un viaggio a tappe

Un’ottima idea per godersi un lungo viaggio in macchina è quello di organizzare un itinerario a tappe. Esistono regioni italiane ma anche Paesi stranieri che si prestano bene a questo tipo di soluzione. Una meta tra le più ambite per gli appassionati di viaggi in macchina, ad esempio, è la Route 66 degli Stati Uniti, che collega l’Est con l’Ovest della nazione. In questo modo, fermandosi dopo qualche ora di viaggio in una delle località presenti sulla strada o nei classici Motel americani ubicati nella zona desertica, sarà possibile visitare alcuni degli stati più caratteristici degli States, come Illinois, Missouri, Texas, California e molti altri. Ma non c’è bisogno di andare per forza al di là dell’Oceano per godersi un viaggio in macchina. Si pensi alle possibilità offerte dalla Germania, con il tour dei castelli teutonici da raggiungere da un capo all’altro degli stati federali della nazione tedesca. Altro itinerario mozzafiato, in quanto immerso nella natura, è quello della Slovenia da nord a sud, mentre Bretagna e Normandia, con partenza da Rouen e arrivo a Caen, permetteranno ai viaggiatori di fare un tuffo nel passato. Ottima idea anche il Portogallo, specialmente nella zona dell’Algarve. Rimanendo, invece, in Italia, i tragitti consigliabili sono sorprattutto 3: la costiera Amalfitana, partendo da Napoli e arrivando a Paestum. Un tour della Sicilia da costa a costa, passando per Agrigento, Siracusa, Taormina, Palermo, Messina e Catania. Il giro della Toscana da nord a sud, visitando le città maggiori (Arezzo, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, Livorno) e i paesi limitrofi.

Auto propria o auto in affitto?

Ancora prima di sapere cosa fare durante il viaggio, in base alla meta che si è stabilita, è bene capire quanto convenga viaggiare direttamente con la propria macchina o quanto sia utile, invece, affittarla in loco. Certo, nel caso della Route 66, ad esempio, la soluzione migliore è quella di arrivare in aereo negli States e lì prendere in affitto l’automobile, magari cercando di risparmiare qualcosina sul costo del noleggio. In Europa o in Italia, invece, molto dipenderà sia dai giorni di ferie a disposizione, sia dalla propria auto. Se questa, infatti, dovesse risultare usurata o datata, la cosa migliore potrebbe essere quella di prenderla in noleggio, per essere sicuri di poter effettuare il viaggio senza pensieri. Se, invece, si decide di partire con la propria macchina, a prescindere dall’età e il livello di usura, è essenziale fare un completo check-up della medesima, così da essere sicuri che si possa arrivare alla meta senza problemi. Controllare come minimo le luci, i freni, l’olio e gli pneumatici è fondamentale per la buona riuscita del viaggio.

Portarsi l’essenziale per non sovraccaricare l’auto

Anche se siamo in possesso di una monovolume, un minivan o una station wagon, il consiglio è sempre quello di evitare di portare troppa roba con sé, così da non mettere eccessivo peso sull’automobile. Troppo carico, infatti, rischia di rovinare ammortizzatori e carrozzeria in caso di terreno sconnesso o di qualche buca sull’asfalto, oltre che ad aumentare i consumi di carburante in modo importante: in caso di bagagli sopra al tetto si consuma il 28% in più di benzina o diesel. Ecco perché è bene valutare cosa portarsi e cosa non durante il viaggio, magari ottimizzando gli spazi nel portabagagli e nelle valige.

Abbigliamento comodo e tanta acqua sempre con sé

Ultimo consiglio che possiamo dare è quello di vestirsi nella maniera più comoda possibile durante il viaggio. Un abbigliamento casual e traspirante, con scarpe da ginnastica per il guidatore o facilmente removibili per i passeggeri, aiuteranno a sopportare molto meglio le tante ore da trascorrere in auto. Infine, non bisogna mai dimenticarsi di portare con sé diverse bottiglie d’acqua utili a reidratarsi durante la marcia.