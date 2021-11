Alberto Amici: chi è, vita privata, cognome, somiglianza Sangiovanni, fidanzata Serena

Alberto, chiamato da tutti con il diminutivo di “Albe”, è un cantante della scuola di Amici 21. Alberto, che di cognome fa La Malfa, ha 22 anni, ed è nato ad Alfianello in provincia di Brescia. Notato da subito per la sua bravura, Alberto ha conquistato i professori di canto, e, tra questi, è entrato nella squadra di Anna Pettinelli. Poco dopo il suo ingresso nella scuola il suo inedito Millevoci viene prodotto in collaborazione con il famoso produttore Tom Diver. Alberto ha una relazione con la ballerina Serena. In molti, non hanno potuto fare ameno di notare la sua somiglianza con il cantante, ex allievo di Amici, Sangiovanni.

Alberto Amici – dettagli sintesi

Nome: Alberto

Cognome: La Malfa

Nome d’arte: Albe

Anno di nascita: 1999

Età: 22 anni

Luogo di nascita: Alfianello (Brescia)

Professione: Cantante e studente universitario

Profilo Instagram ufficiale: @albelama

Alberto Amici chi è, età, famiglia, istruzione

Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è nato nel 1999 a Alfianello, dove vive tutt’ora con la sua famiglia. Dopo il diploma, Alberto si iscrive presso la facoltà di Economia all’Università Cattolica di Cremona, senza però abbandonare la sua passione per la musica. Sin da piccolo, infatti, dimostra di avere talento e inizia a muovere i primi passi insieme al padre, suo grande fan, che lo appoggia nella scelta di prendere lezioni di canto e pianoforte. Alberto consacra l suo talento, dopo la pubblicazione del suo primo singolo, dal titolo Tratti, che in poco tempo ha raggiunto 100mila streaming su Spotify.

Alberto Amici 21

Alberto La Malfa, è uno dei cantanti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Entra nella scuola a settembre 2021, conquistando tutti con il suo inedito, intitolato Mille Voci. Tra tutti i professori, è Anna Pettinelli ad offrirgli il banco. Nonostante, tutti i professori abbiano apprezzato e riconosciuto il suo talento.

Alberto Amici testo Mille Voci

Ho fatto un giro e mi sono chiesto

di cosa nutre il male del mondo

ora che sono qua genuflesso

prego prego fino in fondo

si muove la luna intorno

ma tu ti muovi da sola

credo credo che ci casco

dentro il vuoto dell’abisso

È buona la notte più brutta

e dammi la mia buonanotte

in bilico e manca l’ossigeno

ti vedo e sembro ridicolo

voce bassa nelle orecchie

aria gelida sul petto

baciami solo sul collo

baciami e lasciami il segno

Se ti penso mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te

Mille voci cantano di noi

mille voci parlano di te

ma non conta se poi non è facile

ma tu sei fragile così

tu mi piaci così

come sei fatta

tienimi stretto che torno da te

Noi che siamo eterni senza tempo

noi che siamo eterni senza tele

baciami solo sul collo

baciami e lasciami il segno

Se ti perdo solo mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te