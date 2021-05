Alessio Vassallo: chi è, vita privata, fidanzata, carriera

Alessio Vassallo è un attore italiano. Il suo esordio in tv risale al 1998 nel film “La vita rubata”, con Beppe Fiorello. Attualmente, è il nuovo protagonista del pre prima serata di Rai Uno a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. Una sua eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza.

Chi è Alessio Vassallo

Nome: Alessio

Cognome: Vassallo

Data di Nascita: 10 agosto 1983

Età: 37 anni

Luogo di nascita: Palermo

Professione: attore

Profilo Instagram Ufficiale: alessio_vassallo_

Vita privata

Alessio Vassalo è nato a Palermo il 10 agosto 1983. Cresciuto nella sua amata terra, decide di spostarsi a Roma, solo dopo il diploma di maturità classica, ottenuto presso l’Istituto Gonzaga. Nella capitale inizia a studiare recitazione e, nel 2007, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nello stesso anno partecipa ad un laboratorio diretto da Luca Ronconi. Inizia recitando in teatro, per poi lavorare nel cinema e in televisione. Protagonista anche di spot pubblicitari, lungometraggi e cortometraggi, non si sa molto della sua vita privata. Sulla sua vita sentimentale, sappiamo che è stata fidanzato con la collega Lorena Cacciatore per alcuni anni. I due si sono lasciati nel 2016 e, Alessio, non ha passato un periodo facile in seguito alla separazione. Sembrerebbe che si stia frequentando con Francesca Cerra, nota per essere stata una tentatrice di Temptation Island.

Carriera

Dopo il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, per Alessio Vassallo inizia un’importante carriera nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Ha ha già alle spalle numerosi successi accanto ad attori molto noti. Molti i successi legati al mondo del teatro, tra cui, nel 2002 lo vediamo in teatro in La cantatrice calva, con la regia di Tullio Solenghi e nel 2004 in I Miserabili. Il suo esordio in tv è legato al film del 2008 La vita rubata con Beppe Fiorello, regia di Graziano Diana. Nello stesso anno entra nel cast della soap opera di Rai 3 Agrodolce, dove interpreta Salvatore “Tuccio” Cutò. Poi, possiamo citare: Capri 2, Squadra antimafia, la serie tv Il Giovane Montalbano, la miniserie Gli anni spezzati – Il giudice. Nel 2018, lo troviamo nella serie tv, su Rai 1, I Medici di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, dove interpreta Marco Vespucci. Nel 2020, veste i panni di Pippo Genuardi, nel film La concessione del telefono, romanzo storico di Andrea Camilleri. Esordisce anche nel mondo del cinema, nel 2006, con il lungometraggio Niente storie, a cui seguiranno, anche, Viola di mare, regia di Donatella Maiorca, I baci mai dati, regia di Roberta Torre, La moglie del sarto, regia di Massimo Scaglione, Fino a qui tutto bene, regia di Roan Johnson, e Stalker, regia di Luca Tornatore. A maggio 2021, Alessio Vassallo è il nuovo protagonista de I Soliti Ignoti.

Fidanzata

Molto geloso della sua privacy, sappiamo che Alessio ha avuto una storia importante con la collega Lorena Cacciatore. La coppia si lasciò nel 2016, una separazione difficile per entrambi. Sembrerebbe che si stia frequentando con Francesca Cerra, nota per essere stata una tentatrice di Temptation Island.

Instagram

Sul suo profilo, con oltre 30 mila follower, Alessio ama condividere gli scatti migliori e i suoi selfie sui vari set.