Andrea Damante: chi è, carriera, ex Giulia De Lellis, Elisa Visari

Andrea Damante, classe 1990, è diventato famoso per la sua partecipazione come tronista al programma tv Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Uno dei tronisti più amati che ha trovato l’amore grazie alla sua corteggiatrice, l’influencer, Giulia De Lellis. I due tra alti e bassi sono stati una delle coppie più famose della televisione. Con grande dispiacere dei loro fan ora non stanno più insieme e Andrea è felicemente fidanzato con la giovane attrice di Latina, Elisa Visari.

Chi è Andrea Damante

Nome: Andrea

Cognome: Damante

Età: 31 anni

Data di nascita: 9 marzo 1990

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Gela

Professione: Modello e Deejay

Profilo Instagram Ufficiale: @andreadamante

Biografia

Andrea Damante nasce a Gela il 3 Giugno 1990. Nato in Sicilia ma cresciuto a Verona, l’infanzia di Andrea rimane segnata dalla separazione dei suoi genitori, che avviene quando lui aveva appena tre anni. Nonostante frequenti la facoltà di Economia all’Università, il sogno di Andrea rimane sempre quello di entrare a far parte del mondo della musica e dello spettacolo. Inizia ad affacciarsi sul piccolo schermo nel 2014, quando partecipa come single tentatore nella trasmissione Temptation Island. Qui, conosce Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, che partecipa al programma insieme al suo fidanzato, Manfredi. I due però decidono di non proseguire la loro relazione, forse proprio a causa dell’intromissione di Damante. Nel 2015, Andrea torna single e diventa tronista di Uomini e Donne dove conosce Giulia De Lellis. I due escono insieme dal programma e iniziano un’importante e seguitissima storia d’amore. Nel mentre Andrea entra nel cast del Grande Fratello Vip, sempre sostenuto dalla sua fidanzata. Nel 2018 però la relazione termina, per poi essere ripresa per un breve periodo nel 2019. Attualmente, però i due non stanno più insieme.

Carriera

Andrea Damante già da adolescente aveva il futuro disegnato all’interno dell’azienda di famiglia, gestita dal padre. Ma, la sua voglia di entrare nel mondo dello spettacolo e l’amore per la musica, lo hanno portato a non seguire le orme del padre e a iniziare a dedicarsi alla sua carriera come deejay. Da li, entra anche nel mondo dello spettacolo, dove inizia partecipando a Temptation Island nel 2014, incontra Giorgia Lucini e inizia una relazione che durerà all’incirca un anno. Sarà proprio Andrea a interrompere questa storia dopo essersi accorto di non provare più un sentimento per la ragazza. Andrea Damante, nel 2015, diventa uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne e lascerà il programma insieme a Giulia de Lellis. L’anno successivo Damante diventa uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Terminate questa serie di esperienze in tv, Andrea decide di tornare alle origini e di dedicarsi alla musica, incidendo il suo primo singolo “Follow my pamp”. Infine, l’anno successivo Andrea Damante ha lanciato una sua linea di abbigliamento e accessori, venduti on line sul sito Damante shop.

Andrea Damante fidanzata

Terminata la storia con l’influencer Giulia De Lellis, contornata da alti e bassi, e da ipotetici tradimenti da parte di lui, Andrea sembra aver ritrovato l’amore accanto all’attrice Elisa Visari. I due si frequentano dal 2020 e, come testimoniano i social, hanno viaggiato spesso insieme e passato molto tempo nella casa di Andrea a Verona.